Rectores y rectoras de las universidades públicas expresaron un duro rechazo a las propuestas de Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, que anunció el arancelamiento de las casas de estudios superiores, en caso de llegar a la Casa Rosada.

Milei, como parte de campaña electoral, amenazó: “Con este sistema (al referirse a su propuesta) se recaudan fondos para educación y todas las instituciones son aranceladas, ya sean de gestión estatal o privada; y vos con tu voucher asistís a la universidad que vos prefieras, no a la que estás condenado a elegir porque no tenés fondos”.

Argumentó que su programa para las universidades apunta a “implementar un sistema de competencia entre instituciones, porque eso mejora la calidad del servicio”.

Ante esas expresiones del candidato ultraliberal, los rectores y rectoras de las universidades públicas reaccionaron con dureza y al economista como las de un “mesiánico y aprendiz de brujo”, capaz de realizar un gobierno con vocación de poner en marcha iniciativas “inaplicables”.

“No he leído una política integral para el sector de la educación pública y el sistema universitario. Lo de Milei son anuncios o reflexiones. Es muy claro que en nuestro país la educación pública está garantizada, todos la entendemos como un derecho humano universal, y el Estado tiene el deber de sostenerla”, enfatizó al Suplemento Universidad de Página/12 Enrique Mammarella, rector de la Universidad del Litoral (UNL).

Consultado sobre las expresiones acerca de la políticas en la materia de los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Milei, el rector santafesino aseguró: “Obviamente que hay diferencias, por ejemplo, entre Massa y Milei. Massa no cambiaría el funcionamiento de las universidades. Y Milei no dijo nada de mejorar la educación pública. No conozco una plataforma escrita de Milei, sí sólo sus eslóganes”.

Sobre la posibilidad de distribuir vales o cupones, como anunció Milei, Mammarella desestimó ese método al señalar que “en la Argentina se hace imposible programar el desarrollo de una carrera con un voucher”.

“Es imposible pensar en una buena calidad de educación, que se pueda mejorar, sin tener el financiamiento adecuado. En nuestro país sería inviable. Pero además no representa ninguna política de calidad. Representa un sistema de redistribución de presupuesto y nada más”, aseguró el rector de la UNL.

De Rosario a San Luis

Los rectores y las rectoras de las universidades, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en tanto, se reunirán este fin de semana en San Luis, ocasión en que el centro del debate será el Presupuesto 2024 para el sistema superior y donde también se ratificará la defensa de la educación pública y, en particular, universitario. El plenario de San Luis se hará en La Punta, a 20 km al norte de la ciudad de San Luis.

Varios rectores y rectoras se habían reunido hace pocos días en Corrientes, en la sede de la Universidad del Nordeste (UNNE). En ese encuentro se rechazó también las propuestas de Milei. Ese plenario, reducido, se realizó en la Facultad de Medicina de la UNNE y fue también preparatorio para la reunión de San Luis.

Antes de esa reunión en Corrientes, estos rectores mantuvieron un encuentro el 20 de junio en Rosario, donde dieron a conocer un documento. En esa ocasión se les ofreció firmar a los precandidatos a presidentes un compromiso con la universidad pública.

“En ese documento está la defensa de la educación pública y además entendemos que eso tiene que seguir siendo sólo una responsabilidad de nuestros dirigentes políticos, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso”, resaltó Mammarella.

“Claramente habrá pronto una definición con todo lo que sea una defensa de la educación pública en general y, en particular, del sistema universitario”, precisó el rector de la UNL.

Mammarella explicó, al aludir a las propuestas de Milei, que “las universidades tenemos una estructura de funcionamiento. Los fondos nos llegan y los ejecutamos, pero las escuelas no tienen ese mecanismo a su disposición. Tendrían que pagar en la nómina, refaccionar, comprar materiales, pagar la luz. Tendrían que montar una estructura en cada establecimiento”.

Discurso “mesiánico”

“Milei es un personaje disruptivo, que proviene de la anti política, que no tuvo responsabilidades de gobierno y, por lo tanto, es un candidato sin historia, y eso lo convierte en un personaje para tener precaución”, destacó al Suplemento Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue (UNCO).

Para Gentile, “estamos frente a dos ideas de futuro distintas. Una, es la que plantea el futuro por descarte, o sea, el todo o nada, la destrucción de todo lo que hay para refundar en la Argentina”, y enfatizó que lo de Milei “es propio de un discurso mesiánico, de un aprendiz de brujo, que predica un exorcismo colectivo de todo lo que sea política de bienestar y bajo una fogata purificadora eliminar instituciones, derechos, ideas y memorias”.

“La transformación no puede pensarse por la negativa. No podemos pensar en una Argentina futura sin derechos. Y la universidad es fundamental para ello, que para mí sigue siendo la última institución del Estado de bienestar, la única que plantea un dispositivo de ascenso social, que es lo que rechaza todo candidato o candidata de la derecha, porque para ese sector la sociedad deber ser jerárquica”, subrayó la rectora de la Universidad del Comahue.

Además, Gentili advirtió que “detrás de lo que ellos llaman mérito, se esconde el racismo clasista de sostener que las universidades sólo deben formar a los hijos e hijas de las clases dominantes”, precisó que “no hay otra razón para el ataque sistemático a la ciencia y a la educación superior” y reclamó que “sería bueno que Milei muestre cuántos premios Nobel gestó el sistema de vouchers donde fue aplicado”.

Sin antecedentes

El rector de la Universidad de Villa María (UNVM), Luis Negretti, advirtió que “en el caso de Milei no hay una propuesta, sino todo lo contrario, sólo hay una mención específica respecto de cupones o vouchers para la educación en general, también la universitaria, pero se trata de una metodología que no registra antecedentes en ningún lugar del mundo. Es absolutamente inaplicable”.

“Acerca del sistema científico-tecnológico (Milei) manifestó expresamente su voluntad de cierre de Conicet, lo cual dejaría trunco el desarrollo de la ciencia que se viene verificando desde hace décadas en la Argentina”, señaló Negretti a este Suplemento.

El rector de la UNVM recordó que “los argentinos podemos hacer ciencia, que es redituable para la economía del país, porque aporta al sistema científico-tecnológico y al sistema productivo, agregándole valor a nuestra producción primaria, generando bienestar en la comunidad”.

Negretti aseguró que de concretarse las propuestas de Milei “sería verdaderamente un retroceso, porque volver a poner de pie la ciencia argentina después de una medida de esta naturaleza costaría otros tantos lustros seguramente o décadas”.

Para Arnaldo Medina, rector de la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ), aseguró: “Respecto a las propuestas que están circulando (en alusión a Milei), la verdad, son temerarias”. Añadió: “Se está hablando de una propuesta de arancelamiento y de vouchers para la educación superior”.

“El arancelamiento significa directamente excluir la posibilidad de acceso a la educación superior a muchos ciudadanos y ciudadanas. El sistema de vouchers y el arancelamiento significan también sacar el presupuesto a las universidades nacionales”, advirtió Medida a este Suplemento.

Aclaró que “de los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) no se escucharon propuestas para el sistema universitario, pero tienen un mensaje de ajuste que preocupa” y agregó que en “en el caso de Massa fue claro al decir que va a garantizar el presupuesto de las universidades para garantizar su funcionamiento”.

“En esta gestión, a pesar de las dificultades económicas, por medio del ministro Jaime Perczyk, ha protegido el presupuesto de las universidades nacionales. Los rectores y rectoras nos sentimos respaldados por la gestión nacional”, subrayó Medina.

“No sólo sobre lo que se transfiere a las universidades, sino también de programas muy importantes como el apoyo a la ciencia y la tecnología, programas de extensión y nuevos programas. En éstos últimos casos está el VES (Visualización de la Educación Superior) y el programa Doctorar”, afirmó el rector de la UNAJ.

Desde Cuyo

La primera casa de estudios en salir al cruce de las propuestas de Milei fue la Universidad de San Juan (UNSJ). Su Consejo Superior (conformado por el rector, decanos, representantes de estudiantes, graduados, docentes y no docentes) advirtió que “toda iniciativa orientada a desplazar al Estado de su rol como actor principal para la promoción de un desarrollo con equidad y la búsqueda del bienestar general, se configura como un proyecto contrario a los intereses de la nación”.

Por su parte, Ricardo Coca, titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de la UNSJ, aseguró que en caso de aplicarse el proyecto de Milei “cada estudiante debería pagar (a valores actuales) alrededor de 2 millones de pesos anuales”.

“Reafirmamos la obligatoriedad del Estado en el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, por lo que todo intento de privatización es un cercenamiento de derechos. Toda iniciativa orientada a desplazar al Estado de su rol como actor principal para la promoción de un desarrollo con equidad y la búsqueda del bienestar general, se configura como un proyecto contrario a los intereses de la nación”, enfatizó el Consejo Superior de la UNSJ.

Ese organismo de gobierno de la UNSJ recordó los hitos constituidos por la Reforma Universitaria de 1918 (cuando el presidente Hipólito Yrigoyen y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Santos Salinas, respaldaron políticamente el movimiento con epicentro en Córdoba) y la gratuidad del sistema universitario aplicado en 1949, cuando el presidente era Juan Domingo Perón.

La comunidad de la UNSJ convocó también “a reafirmar los principios constitucionales vigentes del Estado argentino para garantizar el financiamiento de la ciencia, la cultura y la educación” y a preservar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fundado en 1958”.

Es importante aclarar que el 17 de mayo de 1951, el entonces gobierno de Juan Domingo Perón crea el Consejo Nacional de Investigaciones Técnica y Científica (Conityc) por medio del Decreto 9.695 que firman, además del Presidente, los ministros de Asuntos Técnicos, Raúl

Antonio Mende; de Defensa, Humberto Sosa Molina; y de Educación, Armando Méndez de San Martín.

Después, la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, por medio del decreto 1.291, le cambia el nombre a ese organismo por el de Conicet, el 3 de febrero de 1958, decisión que dos días después fue publicada en el Boletín Oficial.