"Qué mas quisiera que pasar la vida entera como estudiante el Día de la primavera", entona Andrés Calamaro en su canción La parte de adelante, que salió a la luz en 1999. Las dos fechas, de las más disfrutadas por alumnos de colegios secundarios, se celebran el mismo día: el 21 de septiembre que en 2023 cae en jueves.

Como cada año, si el pronóstico acompaña y no llueve, las plazas y parques de todo el país estarán colmadas de estudiantes secundarios que buscan pasar la jornada al aire libre con sus compañeros. Es que si bien el 21 de septiembre no es un feriado nacional, en las escuelas secundarias hay asueto y los alumnos no tienen clases.

¿Por qué se celebra el día del estudiante?

La celebración del Día del Estudiante no tiene nada que ver con el cambio de estación, sino que conmemora el día que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino.

El prócer falleció a sus 77 años en la ciudad de Asunción, en Paraguay, el 11 de septiembre de 1888 y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta 10 días después.

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces, los alumnos de colegios secundarios aprovechan el día libre para festejar con sus amigos y compañeros en parques y plazas, donde realizan picnics, mateadas, guitarreadas y hasta juegan a la pelota.

Día de la primavera: por qué se festeja

En Argentina, cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera, fecha que coincide con los festejos por el Día del Estudiante.

No obstante, la llegada de la primavera no se da exactamente el 21 de septiembre, sino que en el hemisferio sur se da entre el 21 y el 23 de septiembre, y termina con el solsticio de verano (alrededor del 21 o 22 de diciembre).

Este 2023 el día en que comience la primavera en el hemisferio sur será el sábado 23 de septiembre, cuando se concrete el equinoccio.



¿Qué es el equinoccio?

En Argentina, el equinoccio de primavera ocurrirá este año el 23 de septiembre. Al mismo tiempo, en la misma fecha, en el hemisferio norte se producirá el equinoccio de otoño.



El equinoccio de primavera es un evento astronómico que sucede una vez al año y sirve como transición entre el invierno y la primavera. Es el momento en que ambos hemisferios de la Tierra están a la misma distancia con respecto al Sol. Por eso dura lo mismo tanto el día como la noche.



