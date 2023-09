Mari mari kompuche. Mari mari pu lamien. Hola a todos, hola a todas. Soy una lamien que integro la Red de apoyo en la ciudad de Bariloche, que estamos solidarizándonos con la lamien Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil, presa política Mapuche en esta ciudad. Nosotros nos estamos pronunciando por su libertad, en contra de esta injusta prisión que tiene hace más de veinte días. Le están haciendo un claro montaje, son las causas que le ha impuesto la Justicia. Una clara persecución solamente por recuperar una identidad, por querer resguardar territorio, por querer ejercer nuestra espiritualidad. Por eso es que a la lamien hoy día la tienen detenida.

Ella ha empezado hace casi veinte días una huelga de hambre, acción que lleva adelante en respuesta a esta injusticia. La lamien, como ha relatado en los comunicados, es madre de cinco hijos, tres de ellos dependen de ella. Por eso es muy importante su libertad, no solamente porque está presa por ser mapuche, sino también porque es mamá.

En principio, estamos peleando por lo menos la prisión domiciliaria, ya que está alojada en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche (PSA), un lugar que no está preparado para tener gente presa. Y ella se encuentra en un calabozo de un metro cincuenta por dos metros, sola, totalmente aislada. Solamente nos puede recibir en la visita, que es una hora y media por día, y solo puede recibir llamados media hora a la mañana y media hora a la tarde-noche.

En esa situación de tortura se encuentra la lamien, y por eso es que estamos peleando por lo menos la prisión domiciliaria, pero claramente su efectiva libertad porque, como decía, le han hecho un montaje persecutorio, de hostigamiento contra toda la gente mapuche que peleamos, que luchamos por resguardar el agua, la tierra, la vida. Por eso nos solidarizamos con ella.

Esta lucha es muy importante no solo como pueblo mapuche sino para toda la sociedad consciente. Ganar esta libertad también implica asentar un precedente de lucha contra todos los que quieren explotar el agua, la tierra; todo lo que el huinca llama recursos naturales que para nosotros es el itrofill mongen, la biodiversidad. Como dijo en sus comunicados la lamien, hacemos un llamado a toda la gente que se pronuncie por la libertad, a todos los pu lamuen, a toda la gente consciente, a organizaciones sociales, de derechos humanos, a organizaciones de género.

A poco tiempo de que en la ciudad de Bariloche se realice el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, estamos también pidiendo que se pronuncien, que hagan presión, porque más allá del trabajo que estén realizando los abogados de la lamuen, es muy importante la presión política, la presión desde afuera con todo lo que crean necesario para poder sacarla de allí. Libertad para la lamuen Yesica Bonnefoy Carriqueo Antimil. Basta de perseguirnos. Basta de perseguir al pueblo mapuche. Basta de perseguir a los pueblos originarios. Y gracias por estos espacios de difusión, son muy importantes. Que estén todos bien y peukayael.

Pronunciamiento Público de Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil

(...) Hasta acá he comunicado mi estado de salud y los procesos judiciales del winka. Hoy quisiera hablarle a pu lamien y al pueblo Mapuche, del cual formo parte. Todo aquel que me conoce sabe que no soy una persona pública, que jamás he hablado públicamente. Esto se debe a que nunca lo creí necesario hasta hoy.

Me encuentro encerrada, pero mi newen se mantiene intacto. Nunca he tenido miedo y ahora mucho menos... estas rejas lejos están de doblegarme. Pero, ¿qué pasa con ustedes, pu lamien? Quiero que lean y desde ahí cada uno tome una decisión de apoyar o no mi situación... Todos tenemos una autonomía y dentro de nuestro pueblo hay situaciones internas complejas pero creo que eso no debe detener a nadie para apoyar o difundir una injusticia como la que yo estoy atravesando. En nuestro pueblo hay autoridades espirituales y políticas que están para guiarnos, no para mandarnos (los destacados son de la autora).

Si me equivoco espero me lo hagan saber. Yo puedo admitir que no soy perfecta y que me equivoco, porque todos nos equivocamos, pero la humildad está en reconocerlo y pedir disculpas, porque ninguno es mejor ni peor que otro. Les pido pu lamien que alcen su voz, que se hagan escuchar, que el temor no los haga indiferentes a lo que está pasando. Si después de leer esto siguen pensando que es mejor no pronunciarse sobre mi situación, lo respetaré. Pero que sea por una decisión propia de cada uno y que no sea porque otras personas influyen en sus decisiones. Yo solo me hago escuchar, no quiero imponer nada, ni mandar a nadie.

Intento hacer lo que creo correcto, aunque a veces fallo pero siempre orgullosa de la sangre que me dejaron mis antepasados y acá sigo firme en la lucha porque creo que no me mandaran nada que no pueda soportar... Frenten newen pu lamien! Frenten newen kompuche! Kiñe piwke kiñe rakizuam. Ahora soy yo la que necesita de ustedes y mis hijos necesitan de mí... Amulepe pu lamien, ¡sigamos adelante que juntos somos más fuertes!

¡Con el newen del weichafe Rafael Nahuel iem y Elias Cayicol Garay iem seguiré firme! ¡Toda forma de lucha es válida! ¡Libertad a todos los presos políticos Mapuche de Puel Mapu y Gulu Mapu!

*Débora Vera es vocera de la Red de Acompañamiento de las mujeres Mapuche detenidas.