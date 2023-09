Newell’s presentó ayer a Guillermo May, el refuerzo que asume la responsabilidad de hacer los goles que el equipo de Gabriel Heinze no tiene. “No es un peso llevar la 9, vengo de hacer goles y si no los hago sé que me van a putear”, asumió el ex jugador de Danubio. May fue el último de los jugadores que sumó Heinze al equipo y en estas dos semanas de trabajo el entrenador evalúa hacerle un lugar al uruguayo entre los titulares. “Ser goleador no me exige una presión distinta, pero sí es una responsabilidad jugar en un club tan importante y con tantos ídolos a nivel mundial como tiene Newell's. Me encontré con instalaciones de elite y con un plantel que me recibió con los brazos abiertos. Tiene un nivel de jugadores para pelear el torneo si así se lo propone”, analizó May. Y agregó: "Yo estoy para jugar el próximo partido, venía en competencia con Danubio en Uruguay. Pero sé que después depende de cómo me vea el entrenador en la semana de prácticas y el cuerpo técnico".