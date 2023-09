A la estrategia del frente Unidos para demonizar a todo el que se cruce por delante con el mote de kirchnerista como si fuera un estigma, uno de estos le replica con apertura y fair play. "Esa posición de pensar que al de la vereda de enfrente no loquiero y debo exterminarlo es de mentes obtusas. Nosotros convocamos a todos los sectores que tengan ideas y honestidad de proyectos. Yo no tuve pasado de funciones ejecutivas, y no estuve vinculado al delito, que eso sí es un estigma que no pueden contrarrestar", disparó Marcelo Lewandowski con destino tácito pero suponible en la batalla electoral del domingo por la gobernación de Santa Fe y contra el líder de la coalición antiperonista, Maximiliano Pullaro.

El senador nacional y candidato de Juntos Avancemos ha confiado en su campaña propositiva y presencial, con mucho millaje por la geografía santafesina. Sabe que el desafío es grande ante un rival que obtuvo casi el 33 por ciento de los votos totales en las PASO con más de medio millón de votos, y todavía con la posibilidad de sumar poco o mucho de los 450 mil que cosecharon sus rivales internas, Carolina Losada y Mónica Fein. Pero también es cierto que cada elección es una partida distinta, aun con los déficits internos del peronismo en darse apoyo mutuo entre sus candidatos.

El eje central sobre el que Lewandowski ha fundado su campaña es un superlativo plan de construcción de 45.000 viviendas, como paliativo del déficit habitacional y generador de la economía interna y del empleo.

En diálogo con Rosario/12 trazó los últimos tramos de la ruta de campaña. "Profundizamos los temas que manejamos, explicando las medidas del plan de gobierno, ante el entusiasmo que genera nuestro principal objetivo, el programa de viviendas, muy grande pero que sabemos cómo financiar y ejecutar. No es una ilusión, será una realidad", remarcó.

"Queremos ser el gobierno que construya la mayor cantidad de viviendas desde 1983 hasta hoy. Lo vamos a financiar en el inicio ya con el rendimiento que generan los bonos que Nación le pagó a Provincia. Al mes de junio, era una cifra cercana a un presupuesto total de Rosario", adelantó. "Es para toda la población que no tiene casa propia y que la pagará con una cuota similar a lo que paga de alquiler. Esto generará, además, 26.000 puestos de trabajo directos e indirectos".

A lo largo de la charla remite varias veces al sitio web elfuturoenbuenasmanos.com donde expone con su compañera de fórmula, Silvina Frana, el plan de gobierno. Allí enumera los pasos a dar en obra pública e infraestructura, en llevar el programa Billetera Santa Fe a $15.000 de reintegro, fideicomiso financiero para crédito de la economía informal, promociones a la industria y más.

Consultado sobre cómo puede el oficialismo sobreponerse al mensaje electoral de primarias, pero también a la PASO nacional donde emergió inesperado el fenómeno Milei, Lewandowski apuntó que su postulación es el cambio verdadero, no Pullaro. "Es que hasta ahora no estuve en funciones ejecutivas, y el cambio no es por lo tanto volver a poner en la Casa Gris a quienes gobernaron Santa Fe y manejaron la seguridad pública como ya sabemos", azuzó. Y dijo más: "No fue bueno lo que hicieron, y además dejaron mucho por investigar que hubiera sido bueno haberlo llevado adelante, pero lamentablemente la complicidad y el mirar a un costado lo que hacían ciertos jefes policiales lo impidió".

En cuanto a la demonización antiperonista que irradia el frente Unidos en todos sus niveles, el senador peronista esquivó el lazo odiante. "No es nuestra actitud. Convocamos a propios y también a todos los sectores que adhieran a una construcción colectiva, con ideas y honestidad de proyectos. Eso de querer exterminar al de la vereda de enfrente, de estigmatizarlo con generalidades, falaces por otra parte, es de mentes obtusas. No menospreciamos a un contrincante porque eso no lleva a ninguna solución. Nuestro límite, eso sí, es no tener vínculos con el delito, y eso sí que son estigmas que ellos no pueden contrarrestar", devolvió.

Ante el lastre que supone los yerros del oficialismo, el candidato propone apretar el acelerador en obra pública y estímulo a la producción santafesina. "Hay matices, cosas por mejorar, como todo. Pero no quiero marcar diferencias, sí lo que quiero llevar adelante y fortalecer. Nuestra mirada es productiva, con más infraestructura, con educación orientada para que nuestras pymes tengan mano de obra capacitada, con incorporación de tecnología, robótica, por ejemplo".

El candidato radical polemizó en las últimas horas por el patrullaje policial en Rosario como medida de prevención del delito. Lewandowski lo cruzó entonces con las cifras que esgrimió en el debate televisado del domingo.

"Los índices del delito durante el ministerio de Pullaro fueron superiores a los que hay ahora. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público de la Acusación. Reconozco que hay problemas y hay que actuar, hay que darle trabajo digno y buen salario al policía. Hay que sumar todavía más tecnología en los patrulleros. Pero Pullaro no puede mentir: hoy hay menos robos y hurtos que en su función de ministro. Nos vendieron el famoso 'Ojo' (el centro de monitoreo que funciona en la sede Rosario de gobernación) que resultó un ojo vacío porque no tenía nada, y este gobierno le sumó tecnología. No quiero que alguien que tuvo vínculos con un comisario vinculado con el narcotráfico me venga a decir cómo va a mejorar la seguridad. Me molesta que quieran vender como bueno algo que fue malo. Debemos tener memoria de lo que fueron esos años", enfatizó.