TEATRO

Londres, 1930

Un hombre anuncia a su esposa que se ausentará unos días y regresará el fin de semana. Una decisión que no podría ser más trivial desata una serie de acontecimientos que desembocan en una inesperada tragedia familiar. El autoengaño, el regreso siempre postergado, el espionaje obsesivo van formando el día a día de nuestro protagonista mientras la vida pasa y el sinsentido de la existencia se va revelando en su dimensión inequívoca. Escrita y dirigida por Daniel Amitin, que reside en España y viajó especialmente para realizar este proyecto, se trata de una obra basada libremente en textos de Nathaniel Hawthorne. La iluminación es de Leandra Rodríguez, música original de Eduardo Felenbok y escenografía y vestuario de Marcelo Valiente. Con Daniel Toppino, José María López y Graciela Clusó.

Sábado a las 20, en el Teatro Payró, San Martin 766. Entrada: $3000.

Estropicio

Hedda, la hija del difunto Capitán Gabler, acaba de contraer matrimonio con un hombre a quien no ama: Jorge Tesman. Luego de una luna de miel poco romántica, Tesman pugnará por una cátedra junto a Lovborg, antiguo amante de Hedda. Ella, con absoluta frialdad, aprovecha la fragilidad de Lovborg para provocarlo y luego rechazarlo. Esto será tan solo el inicio de su propio derrumbamiento. El director Mariano Dossena regresa a la cartelera teatral detrás de un clásico, Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, en una adaptación de Patricia Suárez. La asistencia de dirección es de Katiuska Francis, música original de Rony Keselman, la iluminación de Pedro Zambrelli y el vestuario y escenografía de Nicolás Nanni. Con Lucía Tapiola, Federico Dopico y Marcos Horrisberger.

Viernes a las 20.30, en El Método Kairos, El Salvador 4530. Entrada: $3000

MÚSICA

Nun

Tercer simple del próximo disco de Devendra Banhart, Flying Wig, anunciado para dentro de dos semanas. Liderado por unos teclados optimistas, su autor dice haber escrito el tema en un convento de monjas del norte de Nepal. Con producción de la galesa Cate Le Bon, su nuevo álbum fue registrado en Topanga Canyon, un estudio que supo ser propiedad de Neil Young, ubicado al sur de California. Rodeado de secuyoas y pinos, Banhart asegura haber escuchado constantemente a Grateful Dead durante la grabación. El resultado es un paisaje musical de dualidades recurrentes, una caja de paradojas. Lo que sube, al final tiene que bajar. "Se trata de transmutar la desesperación en gratitud, las heridas en perdón, el dolor en alabanza", asegura Devendra, que fue acompañado por sus colaboradores habituales (Nicole Lawrence en pedal steel y guitarra, Todd Dahlhoff al bajo, Greg Rogove en batería, Euan Hinshelwood en saxo), con Le Bon sumándose también en guitarra, percusión, bajo y piano.

Oh no

Primer simple del próximo disco de Cineplexx, el proyecto del músico argentino Sebastián Litmanovich, instalado hace tiempo en España. Acompañado por las guitarras surfer de Anntona (Manuel Sanchez, de Los Punsetes) y coros de Papaya, se trata de una suerte de canción de protesta contra el bajón general, cuyo estribillo reclama: “¡No me empujen más abajo, porque más no puedo bajar!”. Sucesor de Solo olas (2019), este nuevo trabajo lleva por nombre Pura fantasía, y su edición está anunciada para dentro de un mes. Con invitados como Teresa Iturrioz (Le Mans), Sabina Oddone o Madame Recamier, su repertorio es de doce canciones románticas y bailables, en un estilo que reune elementos de la música disco, los ‘80 mas pop, la música latina y la electrónica.

ONLINE

The Changeling

Con el subtítulo Sombras de Nueva York, Apple TV+ está presentando su nueva miniserie de horror protagonizada por Lakeith Stanfield, el inolvidable Darius de Atlanta. La trama, basada en la novela del mismo nombre de Victor LaValle y publicada en 2018, sigue las aventuras de Apollo Kagwa, un vendedor de libros de segunda mano, y su esposa y pequeño hijo luego de que una anécdota del pasado –un encuentro en Brasil con una suerte de bruja– se transforma en el inicio de una pesadilla sin fin a la vista. Todo se complica cuando la mujer comete un acto aborrecible y desaparece de la faz de la tierra, propulsando a Apollo a ingresar en un vórtice irreal que sólo puede describirse como un cuento de hadas oscuro y peligroso. Parábola sobre la paternidad al tiempo que relato fantástico abierto a portales invisibles y universos paralelos, los ocho capítulos (ya pueden apreciarse los tres primeros) fueron dirigidos por Melina Matsoukas, la realizadora de esa pequeña gran película llamada Queen & Slim.

Jury Duty

El tráiler de la nueva serie de Prime Video no deja lugar a dudas: la cámara movediza, la sensación de naturalismo, el concepto de realidad dentro de la ficción remite inevitablemente a The Office. Es lógico, ya que varios de los productores de la famosa versión estadounidense de la popular comedia estuvieron involucrados en el proyecto. La idea es acercarse a las labores de un típico jurado de doce miembros, pero el protagonista, interpretado por Ronald Gladden, no sabe que los once restantes son actores interpretando roles y que el juicio en cuestión es absolutamente inventado. El resultado es un falso reality show que juega con el concepto de comicidad ante situaciones inesperadas e insólitas.

CINE

Cine chileno en el Malba

La sala de cine del museo Malba está ofreciendo, hasta el próximo domingo 17, un buen repaso del cine producido en el país vecino durante el período 1973-1989. Como explica el resumen de la muestra, se trata de una selección “que atraviesa la historia del cine que resistió al apagón cultural de un período oscuro. Una mixtura de ficción y documental con una característica compartida: todas las películas fueron rodadas y producidas durante la dictadura de Pinochet, una época en la que la cinematografía trasandina vivió sus años más dramáticos, pero en los que supo resistir y sobrevivir a la vejación de la censura, el exilio y las desapariciones”. Este jueves 14 podrán verse, a las 19, Julio comienza en julio, de Silvio Caiozzi, (foto) elegida en votación popular como la mejor película chilena del siglo XX, y a las 21.15 Hechos consumados, adaptación de Luis R. Vera de la obra de Juan Radrigán. El sábado 16 a las 20, en tanto, se proyectará el clásico de Miguel Littin Acta general de Chile.

Festival de cine alemán

La nueva edición del encuentro anual con el cine alemán, que viene desarrollándose sin interrupciones desde hace 23 años, continúa hasta este miércoles 13 en las salas de Cinépolis Recoleta, ofreciendo como siempre un puñado de lo más reciente del cine producido en ese país. La nutrida oferta para hoy, domingo, incluye la producción histórica –pero con guiños anacrónicos– Sissi y yo, de Frauke Finsterwalder (a las 21:30). Más temprano, a las 14, Lo que no vemos entrega un tenso thriller rodado en Turquía y, a las 19, Orphea enamorada, de Axel Ranisch, acompaña a una joven de Estonia en sus primeros pasos como empleada de la Ópera. Programación completa, días y horarios en http://cinealeman.com.ar/

TV

Billions

La batalla entre el financista Bobby Axelrod y el fiscal general del Estado Chuck Rhoades llega a su fin: la señal Universal Premiere está presentando la séptima y última temporada de esta serie centrada en los tejes y manejes del poder económico y político. Protagonizada por Damian Lewis, que en los nuevos episodios regresa de su exilio en Suiza, y Paul Giamatti, entre varias decenas de actores y actrices secundarios, la saga se despide con nuevos enfrentamientos entre los ricos, famosos y poderosos y aquellos que están dispuestos a ponerles un freno. Como siempre, las luchas de poder están a la orden del día. Brian Koppelman, uno de los showrunners de la extensa producción, afirmó que “si uno observa a los reyes, césares y emperadores a lo largo de la historia y la literatura, no hay muchos que hayan atravesado un reinado tranquilo y disfrutable. Necesitan gente con la cual batallar. Reyes y dioses: eso es lo que piensa esa gente de sí misma”.

Viernes a las 22.30, por Universal Premiere.

Volveremos

El próximo miércoles la señal Europa Europa exhibirá por última vez, en doble programa en continuado, las dos partes de esta miniserie española inspirada en la historia real de La Nueve, un grupo de republicanos españoles que debieron exiliarse en Francia durante la Guerra Civil y que combatieron en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. La Historia con mayúscula también les deja espacio al deseo y la pasión: mientras Felipe regresa a Barcelona a rescatar a su hija, secuestrada por falangistas, su mujer Lola entabla amistad con refugiados y se enamora de Manel, un disidente político con el que mantendrá una apasionada relación sentimental.

Miércoles 13 a las 17.40 y 19.15, por Europa Europa.