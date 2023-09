En tren de avanzar de manera urgente con la idea, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, les encargó a sus equipos técnicos que hagan los números finos para darle curso a un proyecto de ley que irá al Congreso y que propondrá que los trabajadores dejen de pagar el impuesto a las Ganancias. En medio de una reunión que se desarrolló hoy en Hacienda, antes de que Massa partiera a Tucumán, el funcionario le pidió a uno de sus hombres de confianza, el titular de Aduanas, Guillermo Michel, que estudie "cómo lograr que se beneficien la mayor cantidad de laburantes".

En paralelo, Massa citó para el día lunes a las cúpulas de la CGT y la CTA para charlar abiertamente de esta idea, que el propio ministro planteó en sendas entrevistas televisivas. Los gremios no descartan hacer una convocatoria frente al ministerio de Hacienda -lugar de la reunión- ante lo que creen puede ser un posible anuncio de la decisión del ministro.

En principio, según supo Página I12, la idea no es la eliminación total del tributo pero sí hacer foco en la cuarta categoría, donde se reúnen la mayor cantidad de asalariados formales, muchos de ellos sindicalizados, que vienen pagando el impuesto. Eso podria hacerse, por caso, vía la elevación del Mínimo No Imponible. Naturalmente, la contracara de la situación es la recaudación que el Estado deja de percibir, que debe compensarse con otros ingresos aún no definidos. Además, la vía política entra a jugar dado que, de debatirse en el Congreso, Massa precisará a la oposición para conseguir los votos que validen la modificación del tributo.

“Mañana (por hoy) vamos a trabajar muy fuerte porque el tema requiere que tengamos una capacidad de darle una respuesta a la sociedad, y que pretendemos dársela rápido”, puntualizó Massa anoche, durante una entrevista por la TV Pública. Según dijo, su “intención es revisar los supuestos con el equipo y por lo menos plantear el debate público”. En paralelo, y ante las críticas de la oposición, consideró que "al tema de (la eliminación de) Ganancias lo vengo proponiendo hace muchos años. Si ven archivos míos de 2013, vengo diciendo que el salario no es ganancia sino remuneración. En 2015 y 2017 también lo planteé, y nunca lo usé se para una elección".

Por último, avisó que "si no tenemos Congreso para hacerlo rápido, puedo asegurar que el 10 de diciembre una de las primeras leyes que mande es la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores”. En ese sentido, el titular de AFIP, Carlos Castagnetto, salió a respaldar a Massa al decir que “él dijo que si es presidente va a sacarlo, pero eso no quita que puede presentar en estos días un proyecto de ley que se va a tratar en el Congreso. Lo único que pasa es que hoy no tenemos los votos suficientes para poder sacarlo, en cambio si Sergio llega a ser presidente, si Dios quiere, vamos a tener el quórum suficiente para tener mayoría". Asimismo, agregó que "es una decisión política que no corre solo de parte del minsitro sino acordar con los gobernadores. Hoy no tenemos quórum para sacar ese proyecto de ley”

Los gremios, en la mesa

Con la idea de poner a los gremios, interesados en el tema, a ser parte de la construcción de la idea, Massa convocó a la CGT, la CTA y a las autoridades de la Cámara de Diputados a una reunión por modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. La misma será el lunes a las 17,30 horas en la cartera económica y participarán, entre otros, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano, Carlos Acuña. También estarán los dirigentes Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y referentes de los sindicatos petroleros, de la Alimentación y Aeronavegantes.

Según se desprende de las comunicaciones oficiales de los sindicatos, no se descarta que el movimiento obrero convoque a movilizar a las puertas de Hacienda ante lo que entienden puede ser un "anuncio inminente" de la rebaja en Ganancias.

En una entrevista con el canal IP Noticias, Pablo Moyano, co titular de la CGT y del gremio de Camioneros, contó que se reunió con Massa y aseguró que "es un anuncio que llega en el momento justo. Ojalá se envíe un proyecto de ley y que sea acompañado por la gran mayoría de los diputados y senadores para que sea aprobado de forma inmediata".

Asimismo, Moyano relató que "esta medida es un reclamo histórico que beneficiaría a casi un millón de trabajadores. Hoy un barrendero paga Ganancias. Estuve en una asmablea de compañeros que trabajan en el rubro Aguas y Gaseosas y cerca de 200 trabajadores, que son los de mayor sueldo, mostraban que tenían que pagar entre 70 y 100 mil pesos al mes".