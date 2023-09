“La campaña ya se ha hecho”, resumió el presidente del Tribunal Electoral Provincial (TEP), Daniel Erbetta, quien pidió a los candidatos que eviten cualquier tipo de acción que transgreda la veda electoral que rige desde este viernes. Las declaraciones se dan en medio de denuncias cruzadas entre los dos principales espacios que competirán este domingo. Desde Juntos Avancemos denunciaron a Unidos para Cambiar Santa Fe por “posible compra de votos” en la ciudad de Santa Fe, mientras que desde Unidos denunciaron al gobernador Omar Perotti por violar la veda, tras conocerse que hizo una recorrida por la obra del Gasoducto Gran Santa Fe que la propia Secretaría de Comunicación publicitó. “La suerte del proceso electoral no va a variar demasiado a 24 horas del acto eleccionario”, consideró el titular del órgano electoral santafesino.

La veda electoral comenzó a regir con algunas tensiones. En los últimos días el Tribunal Electoral de la Provincia recibió distintas denuncias vinculadas al proceso electoral del próximo domingo, donde se definirán gobernador, diputados provinciales, senadores departamentales, concejales, intendentes y presidentes comunales. Las presentaciones generaron que Daniel Erbetta, quien preside la Corte Suprema de Justicia santafesina y el órgano electoral provincial, saliera a hacer algunas aclaraciones.

“Los candidatos conocen las reglas del juego electoral y saben qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo apelo a la responsabilidad de cada uno de los candidatos. Si eventualmente hay violaciones a la veda electoral, lo vamos a estar comunicando. Y si no se respeta, dará lugares a las sanciones que están previstas en la ley electoral”, manifestó en declaraciones a Canal 3. “Cualquier acto que pueda tener alguna connotación electoral está prohibido por la veda. Lo recomendable sería ir a comer un buen asado, tomar unos buenos mates, y esperar el día domingo, porque ya la campaña se ha hecho. Son 48 horas, no es demasiado lo que se pide”, agregó.

Los reclamos presentados ante el tribunal son varios. En la ciudad de Santa Fe, este viernes el apoderado de Juntos Avancemos, Julián Alloatti, amplió una denuncia presentada días atrás sobre posible compra de votos por parte del frente Unidos. “Vuelven a circular mensajes en los que punteros de la alianza Unidos Para Cambiar Santa Fe convocan a otros electores a sufragar a este frente a cambio de una suma de dinero”, indicaron por medio de un comunicado, donde además exigen que se tomen las medidas correspondientes para evitar supuestos ilícitos.

En lo que respecta a este punto, Erbetta recordó que hay “una prohibición absoluta” del uso de celulares en los boxes de votación. “Si eventualmente se llega a comprobar que alguien está usando el celular, esto puede acarrear consecuencias muy graves”, expresó y agregó: “Bajo ciertas condiciones, si se comprobara que se está compeliendo al voto a través del pago de dinero, esto puede dar lugar a un proceso penal”.

En tanto, este viernes desde Unidos para Cambiar Santa Fe elevaron una presentación al TEP donde denunciaban una violación a la veda electoral por parte del gobernador Omar Perotti, que el próximo domingo competirá encabezando la lista de Diputados de Juntos Avancemos. El reclamo surgió porqeu el gobernador protagonizó una recorrida, junto a intendentes y presidentes comunales, por las obras del Gasoducto Gran Santa Fe.

“Hemos recibido esta mañana, también, una denuncia por supuesta eventual violación de la veda electoral vinculada al recorrido de obras públicas”, reconoció Erbetta y aclaró que desde el Tribunal Electoral se está analizando el caso. “No puede haber inauguraciones de obras públicas. Esto está claro, se sabe, es conocido. En términos generales, los candidatos saben perfectamente que son 48 horas en donde hay que apelar a la mayor responsabilidad”, añadió.

Noche de las Peatonales

La polémica incluso tuvo su réplica en el plano local. Es que anoche el gobierno municipal convocó a “La Noche de las Peatonales”, que en un principio estaba convocada para el fin de semana pasado, pero que se tuvo que reprogramar por razones climáticas. Se trata de una iniciativa surgida luego de la pandemia, que el Municipio impulsó con intención de revitalizar el centro de la ciudad y donde los locales comerciales permanecen abiertos en horario nocturno, con ferias y espectáculos públicos para quienes paseen por la zona.

En ese marco, el intendente Pablo Javkin, que buscará la reelección el próximo domingo, adelantó por medio de sus redes sociales que no participará del evento, e invitó al resto de los candidatos a tomar la misma postura. “Al estar vigente la veda electoral, no asistiré a La Noche de Peatonales, e invito al resto de los candidatos a adoptar la misma actitud, en respeto al momento de reflexión ciudadana previo al acto eleccionario”, confirmó.

En el mismo mensaje, el dirigente de Unidos señaló que el evento se realiza este viernes por pedido de muchos comerciantes y emprendedores que ya habían adquirido productos y, de no salir a la venta, les representaría una pérdida. “La actividad es muy importante para el comercio de la ciudad y para que la población disfrute de un evento que, además de fomentar el uso del espacio público, permite acceder a grandes descuentos en un momento de profunda crisis económica”, agregó.

Consultado sobre este punto, Erbetta remarcó que los candidatos “saben muy bien lo que pueden y no pueden hacer” e instó a toda la dirigencia política a actuar de forma prudente hasta las elecciones del domingo. “La suerte de lo que puede ser el proceso electoral no va a variar demasiado a 24 horas del acto eleccionario. De modo que si uno pueda reducir riesgos y evitar situaciones que después lleven a la aplicación de sanciones, me parece que sería de una alta responsabilidad de todos los candidatos y líderes políticos”, finalizó.