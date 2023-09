Sabrina Maturano tiene 29 años, cinco hijos y pelea por su vida en el hospital Eva Perón, tras haber sido baleada el jueves a la noche. A causa de los disparos recibidos, perdió el embarazo que cursaba casi en término. El ataque tuvo lugar en Baigorria y J. López, una de las zonas más humildes del barrio Nuevo Alberdi, al norte de Rosario. La mujer estaba en la semana 36 de gestación y una de las versiones que trascendió ayer es que había salido "a pedir", aunque ese dato no fue aportado aún a la causa, se indicó. Además, trascendió que de manera transitoria estaba viviendo en la casa de un tío, a pocas cuadras de donde dos personas en una moto la interceptaron cuando bajaba del colectivo y descerrajaron entre 7 y 15 disparos. Uno le dio en el abdomen. Ayer por la tarde permanecía internada, en estado "crítico". Al momento del ataque estaba con uno de sus hijos, de 10 años, a quien le rozó una bala la espalda y estaba fuera de peligro. Desde Fiscalía aseguran que no descartan ninguna hipótesis, y por el momento, los indicios apuntan a que se trató de un ataque directo del que se investiga la motivación.

Desde que fue atacada, Sabrina permanece internada en el hospital de Granadero Baigorria. Según indicó la vicedirectora del efector, Lorena Yiguerimian, ayer al mediodía la mujer se encontraba en la sala de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y descompensada hemodinámicamente. “Llegó al hospital a las 23.45, con heridas de arma de fuego. Se constataron quince balazos. Ingresó en estado de shock hipovolémico. Se hizo una cesárea de urgencia y el bebé nació sin signos vitales”, dijo. Desde Fiscalía, indicaron que en ese caso, se esperan los resultados de autopsia para determinar el encuadre legal de la causa; mientras tanto, por las heridas provocadas a ella y su hijo de 10 años, se investiga como tentativa de homicidio.

La profesional de la salud describió que la joven presenta “heridas en miembros inferiores y superiores, en tórax y en abdomen. Está en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y descompensada hemodinámicamente. Hubo que realizar resección de intestino delgado porque el compromiso mayor fue a nivel abdominal. El pronóstico es muy reservado”, señaló.

Desde Fiscalía también indicaron que el hecho ocurrió después de las 22.30 del jueves, cuando dos personas interceptaron a Sabrina en la vía pública, cuando bajaba del colectivo, y le dispararon. Se constataron 7 impactos de bala, según el parte de la investigación. Además, un vecino dijo en Radio2 que se escucharon "siete u ocho disparos. La chica quedó tirada ahí. Tenía una panza grande, ya estaba por tener. Supuestamente pasó una moto y tiró tiros", relató el hombre.

Los datos de la víctima que trascendieron ayer a la mañana dan cuenta de una situación de extrema vulenerabilidad: desde hace un tiempo está viviendo de forma transitoria muy cerca del lugar donde fue atacada, a unos 200 metros, en la casa de un tío, según se indicó desde el móvil de LT8 sobre lo que se pudo conocer por testimonios de la zona del hecho, en relación al conflicto habitacional por el que ya venía atravesando la mujer que permanece internada.

En principio, la investigación da cuenta de que no hay indicios de que se haya tratado de un hecho de robo. En ese sentido, aunque no se descarta ninguna hipótesis, apunta más bien a un ataque que pareció directo, ya que en principio no había más gente en la vía pública que ella y su hijo.

Si bien la fiscal Georgina Pairola investiga diferentes cuestiones y "no se descarta nada", se pudo saber de la existencia de una denuncia que hizo la mujer en enero pasado, hacia su expareja. Al mismo tiempo, que su nombre surge en algunas causas del año 2017, por situaciones de conflictos y peleas con vecinos.