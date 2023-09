”Sé la responsabilidad que significa jugar en Central y me estoy preparando mentalmente”, asumió Tobías Cervera, el delantero que Central contrató para reemplazar a Alejo Veliz. Los canayas hicieron una apuesta por el juvenil goleador de Aldosivi, no solo por ser el elegido a reemplazar al goleador que se fue de Arroyito sino porque el club le compró la mitad de su pase en una cifra significativa. “El fútbol en Rosario es una locura como se vive”, reconoció.

Cervera debutó en Aldosivi el año pasado y con solo unos meses de competencia en Primera Nacional logró llamar la atención por sus actuaciones. De hecho, Central decidió pagar un millón de dólares por la mitad de su ficha para transferirle la tarea de reemplazar a Veliz, el goleador de Arroyito en el último año. “Sé la responsabilidad que significa tener la camiseta 9 de Central y haré lo mejor que pueda. Es un paso muy grande para mi carrera esta oportunidad”, admitió el delantero refuerzo de los canayas que el club presentó ayer.

Miguel Russo, por el momento, no le dio indicaciones sobre lo que espera de su juego. Ni de posición ni de movimientos. Pero Cervera está disponible para jugar el viernes ante Colón en el Brigadier López por la 4º fecha de Copa de la Liga. “Por el momento no hablé con Russo, solo me dijo lo que es jugar en Central, lo que es el Gigante y lo diferente que es todo esto”, admitió el ex Adosivi. “Vi en el partido de Central con Talleres en el Gigante y es una locura lo de la gente , esa es una ventaja que siempre debemos aprovechar. Me estoy preparando física y mentalmente para tener un buen semestre en Central. Aprovecho estos días de entrenamientos para conocer al equipo y a mis nuevos compañeros”, apuntó Cervera. Y sobre sus condiciones de juego el delantero adelantó: “No soy un nueve de área, me gusta bajar para pedir la pelota, soy muy movedizo y muy intenso para presionar”. Russo tiene a todos los refuerzos a disposición para el partido con el sabalero a excepción de Maximiliano Lovera, de baja por lesión muscular.