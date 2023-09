En 1993 un grupo de mujeres liderado por Hilda Habichayn, historiadora y socióloga docente de la Facultad de Humanidades y Artes, conocidas como las de “las reuniones de los viernes” y “las chicas de las telas” logran formalizar la Maestría en Poder y Sociedad desde la Problemática del Género, la primera en su tipo en Latinoamérica, referente nacional e internacional.

La Maestría nace a partir de la iniciativa de un grupo de investigadoras que trabajaron arduamente para que los estudios que ya se estaban realizando sobre género tuvieran un marco formal y un título que las acreditara desde lo académico. Durante tres años insistieron para que el proyecto saliera a la luz. “La propuesta de un espacio académico de formación fue cajoneado en la Facultad durante mucho tiempo, a pesar de eso había reuniones, se participaba y articulaba con otras mujeres de otros ámbitos que estaban preguntándose por lo mismo. Participaban militantes que no pertenecían al ámbito académico ni eran universitarias, pero que habían sido pioneras en el feminismo de la región y Rosario. Las reuniones de los viernes -que dieron lugar más tarde a la maestría- nació articulando lo académico y lo feminista y militante y es una marca que nos acompaña y que en cada cohorte que empieza nos preocupamos mucho en contarlo”, explica Laura Pasquali, historiadora y actual codirectora.

En el 2000, la Maestría fue evaluada y aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En ese momento, “Hilda dijo que nosotras habíamos nacido contra esto, nos resistíamos a este corsé que implica la academia y ahora lo logramos” cuenta Pasquali, en referencia al camino recorrido.

Por otra parte, los primeros proyectos que se llevaron adelante estaban fuertemente vinculados a este centro de estudios sobre mujeres y tuvieron que ver con los resultados del embate neoliberal de los 90 sobre esos cuerpos, se realizaron trabajos sobre barrios de Rosario, como Saladillo y Empalme Graneros, anclados en el territorio para “pensar la teoría feminista y pensar las relaciones de género en lo que estaba ocurriendo en ese momento” dice Pasquali, “las mujeres de la clase obrera y popular estaba siendo vulnerada en sus derechos”.

Mesa de diálogo entre egresadas y tesistas. 2023.

Esta marca de lo académico y el territorio y militancia permitió por un lado la construcción de un plan de estudios con base teórica académica bibliográfico como todo lo académico y, por otro lado, recuperar las experiencias que le dieron vida, recuperar la militancia pionera feminista, “pero también y sobre todo las que estamos ahora nos ocupamos de insistir en ese vínculo intergeneracional que la Maestría construye y sigue desarrollando. Son Hilda Habichayn, Élida Sonzogni, Sandra Fernandez, Susana Chairotti, pero también investigadoras que no eran rosarinas, como Catalina Weinerman Elisabeht Jelin, Diana Maffia, Mónica Tarducci -hoy directora-“ quienes se mezclan y se cruzan con quienes estudian la maestría".

En los 30 años de vida se modificó el plan de estudios en función de la evaluación de la CONEAU, pero la codirectora aclara que no fueron sustanciales respecto a lo que la Maestría se propone “que son las cuestiones teóricas y epistemológicas. La primera materia que es Teoría de género es fundamental. Que se pueda pensar una reflexión sobre la ciencia desde el punto de vista feminista que es lo que propone Epistemología también. Una reflexión historiográfica acerca de los vaivenes de la historia de las mujeres también es clave. El programa de Movimientos Sociales no es el mismo hoy que el de hace 10 años”, hay temáticas que se modificaron con el paso del tiempo, pensar el trabajo sexual en los 90 era casi imposible, no se daban del modo que se dan ahora. “La Maestría es una caja de resonancia y contribuye en esos desarrollos”. Pasquali explica que en el cuerpo docente hay un abanico heterogéneo con un piso de coincidencia, “en ese sentido veo una expansión de las preocupaciones en ámbitos que antes eran impensados, y en eso hay un efecto multiplicador de lo que se viene haciendo. Jornadas de economía feminista en un panel hubieran sido impensados no hace 10 años, hace 5”.

Rescatar la genealogía de los feminismos es uno de los puntos que más aparece en la conversación con la codirectora, quien ve que “es un momento clave para recuperar nuestra historia y saber de dónde venimos. No se trata de pensar la tradición como algo que nos encorseta, sino que para discutir tiene que haber un reconocimiento de esos primeros estudios de las pioneras. Cuando empezó la discusión sobre el cupo en los 90, parecía una demanda burguesa, ahora lo veo de otra manera. No sobre si cupo sí o cupo no, sino lo que implicaba para esas mujeres ponerse en ese lugar y abrir esa discusión en espacios donde no existía previamente”.

La Maestría es interdisciplinaria y se realiza un gran esfuerzo para quienes vienen de distintas disciplinas -abogadas, cientistas políticas, enfermeras, periodistas, bioquímicas- en el mismo espacio y cursando los mismos seminarios tengan herramientas para apropiarse de lo que se les está presentando. Ese es un aporte fundamental y único. Pasquali agrega que uno de los aportes más importantes que hoy realiza la maestría está ligado a la demanda de la Educación Sexual Integral –sobre todo en Santa Fe-, “contribuyendo a la formación de quienes luego, aunque no se ocupen directamente de sus contenidos, tengan esa perspectiva que le permita trabajar en los ámbitos educativos formal y no formal insistiendo con la ESI”.

El horizonte de la Maestría, según su codirectora, es formar académicas que “nunca, nunca olviden la centralidad que tiene el activismo feminista en otros ámbitos. Cabe destacar que se puede cursar la Maestría completa, cuya duración es de 24 meses, o bien inscribirse a los Seminarios que la componen según sea el interés de cada quién.

Conjuntamente con sus actividades específicas de formación, capacitación y discusión sobre diferentes problemáticas sociales, ha emprendido innumerables tareas en conjunto con la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe, con organizaciones no gubernamentales de mujeres y de Derechos Humanos, universidades, sindicatos, y otras, instalándose como referente de consulta y orientación sobre temáticas atinentes a mujeres y disidencias.



