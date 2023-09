Miembros de distintas áreas de la cultura, como artistas independientes y no tanto, colectivos culturales, bibliotecas, centros estudiantiles, entre otros, expresaron su descontento de la unificación de la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo en la ciudad de Mar del Plata con una marcha que se realizó el miércoles pasado. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Cientos de jóvenes, trabajadores y trabajadoras salieron a manifestarse en forma de marcha al grito de “Cultura no es turismo” frente al cambio propuesto por el intendente Guillermo Montenegro. El microcentro de Mar del Plata se vió repleto de pancartas y carteles que rechazan lo que se entiende como un “vaciamiento” del área.

Es posible rastrear un antecedente de esta marcha al año 2016, cuando comenzó a estar en boca de los dirigentes la decisión de crear el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que nuclearía ambos organismos. Pero no fue hasta principios de mes de este año que el decreto N°1921 oficializó la eliminación de la Secretaría de Cultura de la estructura orgánica funcional de la Municipalidad para dividirse en dos: la gran mayoría de las dependencias pasó “con sus misiones y funciones, personal, bienes, activos y partidas presupuestarias” al Ente Municipal de Turismo, que hoy encabeza Bernardo Martín, y el Departamento Ferias Artesanales y Actividades en la Vía Pública fue transferido a la Secretaría de Desarrollo Productivo.

“Créase el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que funcionará con carácter de organismo descentralizado de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y las disposiciones del presente”, afirma uno de los artículos del decreto.



A partir de ese momento, la comunidad artístico cultural de Mar del Plata se declaró en estado de alerta permanente después de los encuentros realizados en los centros culturales El Séptimo Fuego y La Casa de Enfrente, que funcionaron como asamblea de varios colectivos artísticos reunidos. Allí, se planearon una serie de medidas para mostrar su rechazo que desencadenaron en la marcha del miércoles pasado.

Desde Séptimo Fuego, comentaron que tanto la asamblea como la marcha fueron convocadas gracias a que la gravísima situación que vive la ciudad se debe a que el presidente del Emtur puesto en funciones no fue refrendado por el Concejo Deliberante. Tanto lunes como martes las agrupaciones que formaron parte de la asamblea se ofrecieron a los dirigentes a disposición para tratar las medidas.

Por su parte, José Luis Britos, docente e integrante de la Comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Región Atlántica (Attra), declaró que “la decisión de movilizar viene en un marco de preocupación, de alerta, de la necesidad de visibilizar una situación que nos parece que es grave como la decisión extemporánea e inconsulta del intendente Montenegro bajo argumentos que consideramos que no son las verdaderas motivaciones y, de algún modo se está trasparentando una falta de gestión que viene hace ocho años y que en este caso corona con la creación de un ente único. Trasparenta una mirada de cultura porque, si la asimilan a turismo, están pensando un concepto que no es el que compartimos teatristas independientes de la ciudad”.



Otro de los sectores afectados por la medida son las bibliotecas municipales y públicas, cuyos referentes también se encontraban en la marcha de protesta. “En los últimos ocho años las bibliotecas estamos muy bajas de presupuestos y de acción. No hay horas franco, no hay material, cierran espacios porque los bibliotecarios se mueren, se jubilan, tienen traslados y no ponen a otra persona. Están cerrando las bibliotecas públicas de Mar del Plata que son los lugares donde la comunidad tiene un espacio de lectura, recreación, de información y de encuentro. Prestamos los lugares para jornadas de cine, apoyo escolar, talleres de arte y la gente está perdiendo uno de los pocos servicios que el municipio le presta a la comunidad. Estamos muy preocupados porque al juntarnos con Turismo se disuelven los valores que tienen las bibliotecas“, expuso Gisel, profesional a cargo de la Biblioteca de Sierra de los Padres que abarca ocho barrios.

Además, estuvieron presentes referentes de la Escuela Municipal de Danzas, PLAM, Unión de Musicxs de Mar del Plata (Unmar), Músicos Independientes Organizados (MIO) y Mujeres y Disidencias de la Música Somos Muchxs Musicxs. También acompañaron la marcha distintas agrupaciones estudiantiles, tanto secundarias como universitarias, además de las Madres de Plaza de Mayo filial Mar del Plata.

A pesar de que la marcha fue multitudinaria, la comunidad de artistas marplatenses promete no bajar los brazos con las medidas de lucha. El jueves se iba a realizar un festival en simultáneo al uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante pero, por el paro de trabajadores municipales que tuvo lugar en la ciudad, será reprogramado pronto.