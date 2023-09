El candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, Leandro Santoro, inició este sábado el segundo tramo de la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. Junto a su compañera de fórmula, Bárbara Rossen, el diputado presentó los principales lineamientos del programa de gobierno con el que esperan convencer a los porteños disconformes en el final de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y ante una candidatura de Jorge Macri que, aseguran, no todos los votantes del oficialismo terminan de digerir. Además de señalar las faltas del Pro luego de cuatro períodos al frente del Ejecutivo, Santoro criticó la agenda "más reaccionaria, mas injusta, más insensible, más mercantilista" que imponen Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza y aseguró que "no está en juego la libertad, lo que está en juego es la justicia y nosotros somos la expresión de la justicia social".

El acto se realizó en el Parque Avellaneda, al sur de la ciudad. Los feriantes que cada fin de semana arman sus puestos sobre la vereda recibieron a un aluvión de vecinos y militantes que se acomodaban alrededor del escenario circular. La diputada nacional Paula Penacca abrió el encuentro y destacó que esta es “la oportunidad de construir en la Argentina una nueva mayoría que se plante para defender los derechos conquistados”. En su discurso, puso la elección porteña en el contexto de la contienda nacional y afirmó que “cuando nos proponen un salto al vacío están estos dos candidatos que vienen de la mano de Mauricio Macri y vienen los dos con la misma receta bajo el brazo”.

A continuación, Rossen recordó su formación en la educación pública, "que es un honor retribuir con militancia”. Arquitecta y de larga trayectoria en el diseño de políticas urbanas, la candidata hizo hincapié en los puntos ciegos de la gestión de Larreta en la materia. “En una ciudad el poder se disputa en el uso del suelo, por eso es importante cómo se construye", aseguró.

Los vecinos que se acercaron de diferentes barrios de la ciudad escuchaban con atención y participaban activamente. Muchos sostenían en alto los carteles distribuidos por el equipo de campaña y cada tanto repetían las consignas: "Subte 24 hs", "Una ciudad más sensible", "Alquileres para todos". Algunos incluso se refugiaban bajo esos diminutos cartones ante el sol implacable. El color local lo daban las banderas que rezaban: "No al metrobus. Vecinos y comerciantes no fuimos consultados". Aseguran que la solución predilecta de Larreta al problema del tránsito afectó el funcionamiento del barrio y concurrieron al acto para manifestar sus inquietudes a los candidatos.

"Cuando uno piensa en políticas urbanas lo tiene que hacer pensando a treinta e invertir en esos proyectos. Para la gestión actual eso es un gasto y lo resuelven con un corte de cinta, pero lo que necesitamos es un transporte de calidad, que sea sustentable, por eso vamos por la extensión del subte y su funcionamiento veinticuatro horas”, dijo a Página/12 la candidata a vicejefa de Gobierno. La del metrobus no fue la única consulta que recibió al finalizar el encuentro. Reclamos como la defensa del Palacio Ceci y la construcción de pasos en las vías del tren Sarmiento también estuvieron presentes. Rossen destacó que "la construcción de la ciudad en democracia es con participación ciudadana, nosotros recorremos los barrios y escuchamos a los vecinos. El modelo que tiene el Gobierno se ha desligado completamente de las demandas ciudadanas y lo que necesitamos es recomponer una ciudad más justa que es la que tiene en cuenta las necesidades reales".

En UxP saben que el desafío es grande: ganarle al Pro invicto en su propia cancha, con 16 años de un poder sedimentado en el aparato de gobierno y al que acusan de tener un “blindaje mediático” afín a sus intereses. Larreta, sin embargo, enfrenta un deslucido final de gestión, perdió la disputa nacional con Patricia Bullrich en su distrito y acaba de nombrar al sexto ministro de Seguridad en cinco años. Desde UxP confían en que el declive en su imagen se traduzca en una migración de votos hacia otros espacios. En este sentido, sostienen que son “la alternativa” que puede llegar a una segunda vuelta en octubre. "Esta fuerza va a dar la sorpresa y va a entrar al ballotage", afirmó Santoro.

El acto de relanzamiento de campaña tuvo un enfoque permeado por la coyuntura nacional, ya que según Santoro, luego de las primarias "hay una nueva derecha que está reconfigurando la política argentina” e impone una nueva agenda. "Se ha resignificado la discusión en la Ciudad de Buenos Aires con el resultado de las PASO. Ya no estamos discutiendo cómo gestionar lo público, estamos discutiendo cómo defender el Estado, la sociedad, la política", dijo sobre el cierre del encuentro. En esa línea, cuestionó la concepción de libertad que promueven esos espacios y aseguró que "no está en juego la libertad, lo que está en juego es la justicia y nosotros somos la expresión de la justicia social, ambiental y económica".

Decidido a generar una "gran coalición social" y a disputar los votos de quienes optaron por Martín Lousteau en las PASO, Santoro lanzó guiños a diferentes sectores del arco político: recordó a Eva Perón; llamó a "cumplir el compromiso ético de la democracia del 83" y destacó las conquistas del feminismo en los últimos años. Pero también hubo espacio para ratificar las propuestas originales para la Ciudad: el fin de la venta de tierra pública, derogación del Código Urbanístico, solución a la falta de vacantes escolares y regulación de alquileres temporarios.

Informe: Diego Castro Romero