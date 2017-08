Fein apura a la Corte Suprema

La intendenta Mónica Fein le pidió a la Corte Suprema de Justicia provincial que "cuanto antes" resuelva la cuestión de fondo sobre la ley de descanso dominical. La mandataria reiteró que la dilación genera inequidades entre los supermercados y confusión a los vecinos. La respuesta del presidente de la Corte, Daniel Erbetta, no tardó en llegar: "No aceptamos que se atribuya una demora a la Corte. Evidentemente los tiempos de la justicia no son los más adecuados para la gente, pero verdaderamente los tiempos de la Corte son por demás de adecuados". Sobre los trascendidos relacionados con un supuesto empate entre los cortesanos, lo que obligaría a sortear a un camarista para desempatar, el ministro adelantó que la semana próxima habrá alguna novedad.

Mientras recorría las obras en barrio Cerámica, le pidieron a la intendenta una opinión sobre el último fallo de la justicia que habilita al supermercado La Gallega a abrir los domingos por tres meses. Fein dijo que "cuanto antes la Corte tiene que resolver lo de fondo porque si no vamos generando aperturas y cierres. Espero que la Corte resuelva para unificar criterios de todos los supermercados".

Ayer, Erbetta le respondió a la intendenta: "Nosotros hemos trabajado el tema con mucha celeridad". El ministro explicó que hay varios expedientes sobre el tema, y que el primero llegó a fines de mayo, principios de junio. "Estamos hablando de un tiempo más que razonable", abundó Erbetta, quien prometió novedades la próxima semana.