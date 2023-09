La Federación Alemania de Fútbol (DFB) dispuso el despido del director técnico Hansi Flick, un día después de la humillante goleada de Japón (4-1) en Wolfsburgo, que se sumó a la eliminación en la primera ronda del Mundial Qatar 2022.



"La Junta General y el Consejo de Supervisión de la DFB, a propuesta del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, decidieron despedir de sus funciones al seleccionador nacional Hansi Flick y a los dos entrenadores asistentes Marcus Sorg y Danny Röhl con carácter inmediato", comunicó la DFB.



Antes de la drástica medida, Flick había dirigido un último entrenamiento abierto al frente del plantel ante unas 3.500 personas. Pese a sus intenciones de continuar en el cargo ("Seguiré luchando", dijo), el entrenador no pudo resistir el histórico revés aplicado por los "Samuráis" en un amistoso.



Flick se mantuvo al frente del seleccionado tetracampeón del mundo desde el 1 de agosto de 2021, período en el que dirigió 25 partidos con un balance de 12 victorias, 7 empates y 6 derrotas.



El ciclo del DT campeón de Europa con Bayern Múnich, ex ayudante de Joachim Löw en la conquista del Mundial de Brasil frente a Argentina, quedó herido de muerte por la temprana salida de Qatar.



Después de la máxima competencia en Medio Oriente, Alemania apenas ganó un partido (frente a Perú) y perdió cuatro de los otros cinco amistosos disputados con vistas a la Eurocopa que organizará el próximo año.



A sólo nueve meses de ese torneo, la "Mannschaft" deberá buscar un sucesor y, según la prensa local, tres apellidos cuentan con las principales chances: Julian Nagelsmann, antiguo entrenador del Bayern, el austríaco Oliver Glasner, campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt en 2022, y Stefan Kuntz, exitoso exentrenador en la Sub 21 alemana.



De momento, el seleccionador de la Sub 20 Hannes Wolf y Sandro Wagner se encargarán de dirigir al equipo en el próximo amistoso con Francia, previsto el martes en la ciudad de Dortmund.