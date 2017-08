La foto de la unidad peronista

Faltó que el sol saliera a pleno sobre el Monumento a la Bandera para que cualquiera pensara en eso del "día peronista", pero ahí estaban todos, o casi todos, delante de la llama votiva, listos para la foto y para el mensaje de unidad con el que el Frente Justicialista encara la elección general de octubre con el objetivo de estirar aún más la ventaja con respecto a la obtenida sobre la lista de Cambiemos en las primarias.

Los candidatos a diputados nacionales Agustín Rossi y Alejandra Rodenas se encontraron ayer en el Monumento para ocupar el centro de una foto que congregó a postulantes de otras corrientes peronistas, legisladores y concejales. "Terminamos una etapa con las Paso y el espíritu que primó el 24 de mayo en el Congreso Justicialista, para que luego del 13 de agosto todos los sectores del justicialismo trabajemos en conjunto con los candidatos para mejorar la performance electoral de cara a octubre. Esta foto es la mejor forma de demostrar que esa unión existe", definió el número uno de la lista que aportó 321 mil de los casi 517.000 votos con los que el peronismo santafesino volvió a ponerse a la cabeza de una elección, con 16.000 más que la nómina encabezada por el radical macrista Albor Cantard, y 296.000 votos más que la lista de Luis Contigiani, del Frente Progresista.

"Hoy el peronismo de Rosario está de pie, lo expresa esta foto con quienes fuimos candidatos en las Paso y quienes ejercen diferentes roles en las estructuras partidarias o gubernamentales", dijo la número 2 de la lista, Alejandra Rodenas. "No estamos todos ‑asumió‑ porque esta no es la foto de todo el peronismo de la ciudad: es la foto del inicio de la reconstrucción que luego del domingo 13 de agosto se puso en marcha", rescató la ex jueza cuya candidatura desde el Nuevo Espacio Santafesino impulsaron los senadores departamentales y los foros de intendentes y presidentes comunales del PJ, más unos cuantos sindicatos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica. La ausencia más notoria, acaso, fue la del senador nacional Omar Perotti.

En el medio de Rossi y Rodenas posó el ganador de la interna para concejales, Roberto Sukerman. "Tal como venimos planteando, el justicialismo junto a otros sectores debemos trabajar juntos, por un lado, para frenar las políticas de ajuste de Cambiemos, y por el otro, porque estamos convencidos de ser la opción ante tanto desmadre del socialismo. Pero además, esta foto marca el futuro de una fuerza política que tendrá acciones concretas, ejes comunes de trabajo, y un claro apoyo para las elecciones venideras, y para un nuevo horizonte político en el 2019", proyectó el abogado constitucionalista que atesoró casi 50 mil votos, 56 por ciento de los 90 mil votos del PJ en las primarias del nivel concejales.

En el Monumento se dieron cita, además, los legisladores nacionales del partido: la senadora María de los Angeles Sacnun y los diputados Eduardo Seminara y Marcos Cleri. También se arrimaron los diputados provinciales Luis Rubeo y Héctor Cavallero, cuyo Partido del Progreso Social compitió con lista propia en las Paso, y llevó a Alfredo Curi como precandidato. El ex concejal quedó lejos de poder ingresar a la lista, pero ayer también dio el presente para la foto de unidad. Lo mismo que el médico Armando Pericón. También expresaron la voluntad de unión el concejal Eduardo Toniolli (titular del Consejo Departamental del PJ) y el candidato Fernando Rosúa (Movimiento Evita), y los ediles Marina Magnani y Osvaldo Miatello. También los candidatos a diputados Iván Pérez, Conrado Rodríguez y Antonio Donello, titular de la UOM. Completaron el cuadro otros candidatos que en la primaria quedaron rezagados como Andrés Jiménez, Esteban Mestre, Arístides Alvarez, Antonio Ratner y Eduardo Muñoz, entre otros. En cuanto a los ausentes, se contaron algunos candidatos y dirigentes como Pablo Di Bert, Sebastián Artola y Ariel Cozzoni.

El presidente del Consejo Provincial del PJ, Ricardo Olivera, si bien no estuvo para la foto de ayer, sí convocó desde la capital provincial a una conferencia a realizarse hoy en la sede del partido para presentar allí la lista de candidatos a diputados.

"Esta elección peronista es histórica ‑enfatizó Rodenas‑. Hacía mucho tiempo que el peronismo no tenía estos resultados electorales, tanto en Rosario como en el resto de la provincia, debemos rescatar las definiciones territoriales. Está claro que el partido está de pie y que vuelve a querer participar de manera protagónica en Santa Fe", se entusiasmó.

Rossi, por su parte, arengó: "Ahora tenemos que seguir trabajando en esta propuesta claramente opositora al gobierno de Macri. Hay que multiplicar los esfuerzos para llegar a quienes sufren con esta política y quieren darle un mensaje al gobierno que este no es el camino para vivir mejor. Dimos un primer paso. Hay que seguir trabajando en la unidad".