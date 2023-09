En una elección provincial marcada por la polarización entre el gobernador electo Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio (JxC), y el peronista Marcelo Lewandowski, el libertario Edelvino Bodoira, de Viva La Libertad, mejoró su performance respecto a las PASO locales y obtuvo un 6,48% de los votos, pero aún así estuvo muy lejos del porcentaje que cosechó Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), en esa provincia en las primarias nacionales.



Con el 99,7% de las mesas computadas, detrás de los 1.023.759 sufragios de Pullaro (58,4%) y los 540.997 de Lewandowski (30%), el rafaelino Bodoira logró la adhesión de 113.513 santafesinos (un 6,48% del padrón) y quedó tercero, por encima de la izquierda, que llevó a Carla Deiana del Partido Obrero y obtuvo 74.743 voluntades (4,26%).

El abogado de 66 años y referente de Viva La Libertad había obtenido un 3,08% en las primarias provinciales de julio, donde fue el único candidato de su espacio. Por lo tanto, tras el batacazo de Milei en las PASO nacionales, duplicó la cantidad de avales.

Edelvino Bodoira emitió su voto en la mesa 2.136 este domingo. (Foto: Prensa Bodoira)

Semanas antes de las generales provinciales de este domingo, Bodoira sostuvo en diálogo con el medio local El Ciudadano Web: “Esperemos que los votos de Javier Milei también vengan para nosotros”. Sin embargo, lo obtenido por el rafaelino sigue siendo menos de la quinta parte de los votos que sacó Milei en Santa Fe el pasado 13 de agosto (646.315), en donde salió primero, tanto como candidato individual como espacio político.

No obstante, aunque Bodoira afirmó en otras ocasiones compartir los ideales de libertad del candidato presidencial autoproclamado anticasta, no contó con su apoyo explícito. Ni siquiera en las PASO provinciales: horas antes de aquellos comicios, LLA comunicó “que el espacio de Javier Milei no tiene ningún candidato local en las elecciones de la provincia de Santa Fe”.

Amalia Granata fue la aliada libertaria más votada en las provincias

Sobre quién sí hubo lazos explicítos fue con la diputada provincial del partido Unite, Amalia Granata, quien en estos comicios iba por su renovación de banca en la Cámara baja. La periodista y mediática obtuvo el respaldo expreso del candidato a jefe de Gobierno porteño por LLA, Ramiro Marra, y de la cosplayer Lilia Lemoine, candidata de ese espacio en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Con casi 20 puntos porcentuales, Granata quedó tercera –detrás de Clara García (33%) y Omar Perotti (27,8%), y muy por encima de las aventuras libertarias en otras provincias, como la de Ricardo Bussi en Tucumán, Agustín Spacceci en Córdoba e incluso Martín Menem en La Rioja.

Horas antes de los comicios, Marra tuiteó: “Mañana banco a Amalia Granata en Santa Fe, porque se la banca y va para adelante. El resto son más de lo mismo”. Lemoine, por su parte, publicó una carta de la presidenta del partido Libertario de Santa Fe, Silva Malfesi, en donde destacó el “acuerdo programático” con Granata y la “grandeza” de la diputada provincial.

Seguí leyendo: