Una docena de balas atravesó a Milton Luis Carballo, de 15 años, durante la madrugada del lunes en Sanguinetti y Espinillo de barrio Moderno. En medio del dolor, familiares contaron ayer que el adolescente padecía problemas de salud mental desde los crímenes de sus amigos Valentín Solís y Eric Galli -baleados en noviembre, pese a que eran ajenos a cualquier conflicto, en Rouillón y Seguí-. Sospechan que el nuevo homicidio también se trató de un error.

Allegados a Milton sostuvieron que los trastornos comenzaron como consecuencia de un estrés post traumático después de que viera sin vida a sus amigos Valentín y Eric. Micaela, una prima de Milton habló en Canal 3: "Lo que me contó mi tía es que le habían dado dinero para comprar galletitas porque iba a tomar un té. Salió y escucharon los disparos. El papá se asustó, bajó y vio al chico en ese estado. Él tenía problemas de salud mental. La familia estaba esperando la internación. La Policía no se hacía cargo. Estaba muy mal desde lo que le pasó a sus amigos que mataron acá. Tenía un estrés post traumático, se le despertó un problema de salud mental en el que no recibía un tratamiento", cuestionó sobre las consecuencias del homicidio de sus amigos.

Según señaló Micaela, Milton "no estaba en nada raro. No podía ir a la escuela, no estaba autorizado. No podía jugar a la pelota. Todo por sus problemas de salud mental. No salía. La familia está destrozada porque venía luchando para que le den un tratamiento". El relato de su familia señala que estuvo internado y la medicación que le dieron no funcionó. "Empeoró. Había una orden de Tribunales para su búsqueda e internación, y no lo hicieron. Esto se podría haber evitado. Él no tenía nada que ver. No estaba en nada, no tiene sentido lo que pasó", comentaron.

Al mismo tiempo, la prima del adolescente dijo que él "estaba ido, no se podía relacionar con nadie. No sabemos por qué le hicieron esto", dijo. También pidió que se aporten las cámaras de videovigilancia de la zona. "Había otros chicos acá, pero él no hablaba con nadie. No tenía contacto de gente. Tal vez quedó metido en el medio, pero él no podía correr, no tenía reflejos. A lo mejor era para otra persona", cerró.