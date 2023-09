El día después de la elección dejó un Pablo Javkin satisfecho por sentirse ratificado, al menos por la mitad de Rosario, y confiado en que le tocaron los años difíciles y que los próximos serán "los del viento a favor" que tanto declama. Su comando de campaña se encargó ayer de reforzar la lectura del resultado y delimitar los territorios donde el intendente no hizo pie y fue superado por Juan Monteverde y la propuesta del espacio Rosario Sin Miedo.

"Se ganaron 12 de las 22 seccionales de Rosario. En cuanto a las mesas, en 1232 ganó Unidos, y en 1122 ganó Juntos Avancemos", remarcó un vocero municipal. Y ayer el propio Javkin lo tradujo en el más viejo apotegma de la política: obras son amores.

"El mapa de la elección es lindo verlo por barrios, no por seccionales, y muestra que en todos los lugares donde pudimos desplegar obra nos fue muy bien, como en Villa Banana, Uriburu y La Guardia, Las Delicias, en Empalme Graneros. Pero en general fue muy parejo en todos los demás. El mapa muestra un color pero quizás por medio punto de diferencia. Igual sirve para saber dónde debemos mejorar. Hay obras fundamentales como pavimento definitivo que requieren mayor inversión. Y ahora con la Provincia de nuestra parte podremos hacerlo", reseñó.

En amarillo, los barrios en los que se impuso Javkin

El intendente cosechó sus casi 242.000 votos esencialmente en los distritos Centro y Sur (menos Tablada, San Martín y Grandoli y Gutiérrez). Y algunos barrios ajenos a ese territorio como Fisherton, Antártida Argentina, Sarmiento, La Florida, Refinería. Se hizo fuerte también en populosos vecindarios como el 7 de Setiembre, Cinco Esquinas, y Las Flores Este.

Ante las visicitudes que enfrentan los oficialismos en este año electoral, Javkin a lo pirro puede hoy ostentar su triunfo. "La clave fue trabajar mucho. A los oficialismos les fue mal, pero acá hubo una diferencia; la sociedad con razón ve lo que falta y la enoja, pero la solución a esos problemas no tiene salidas mágicas. Se logra siendo prudente con los recursos y trabajar mucho. Y yo pude hacerlo en la segunda mitad de la gestión. Lo que viene ahora es mejor", marcó.

Javkin destacó el triunfo del frente Unidos en las cinco categorías que le presuponen un alineamiento favorable a su segundo mandato. "Vamos a hacer un cambio grande, pero siempre dialogando y escuchando. Hasta en el Senado con Ciro será distinto como no ocurría. Vamos a gobernar en las principales ciudades. Sin dudas, viene un tiempo mejor", machacó.

Esa muletilla se la confirmó el propio Maximiliano Pullaro en un diálogo en vivo donde le confirmó la sintonía de ambos en la gestión que viene. "Ahora no tenemos excusas", coincidieron quienes se conocen desde los tiempos en que ambos como universitarios militaban en Franja Morada. El próximo gobernador anticipó que en la semana próxima se reunirán ambos para planificar acciones en materia de seguridad pública en Rosario.

Javkin sabe que también la performance de María Eugenia Schmuck en la elección de concejales le permitió asegurar 7 bancas y llevar el bloque oficialista a 15 ediles propios, una mayoría simple que le pavimentará la gestión al Ejecutivo. Porque además de renovar Schmuck, Susana Rueda y Fabrizio Fiatti, suma a Federico Lifschitz, Anahí Schibelbein, Lucas Raspall y Manuel Sciutto.

"El peronismo hizo una buena elección también, a gobernador, Juan (Monteverde) también como candidato de esa fuerza, pero lo único que vale acá es lo que falta hacer, y debemos cumplir no para el 52% que nos votó, sino para el 100%", dijo ayer por Canal 3.

Anticipó el intendente reelecto que abrirá el gabinete a referentes de sus competidores en primarias, Miguel Tessandori, Enrique Estévez y Carlos Cardozo.

"Sacamos uno de los porcentajes más altos como intendente reelecto. Pero quiero ser humilde. Fue una elección en un contexto de mucha bronca y de querer cambiar todo sin discutir por qué ni para qué. Hubo cambio en Santa Fe, en Rafaela, Esperanza, Cañada de Gómez. Desde luego que vamos a hacer un gabinete que incorpore a sectores que nos acompañaron en la primaria. Y ojalá notemos presencia en la calle de quienes tienen ley y armas para cuidarnos distinto y ojalá ya mismo se cumpla este refuerzo de fuerzas federales", avisó por LT8.

"Pudimos hacer mucho, pero no tanto como hubiéramos querido. Y así nos votó casi el 52%, lo tomo con humildad y sabiendo que la gente quiere más", anotó. Sin embargo, procuró minimizar el angosto margen de 3 puntos que lo separó de Monteverde. "En general los ballotajes son así, muy parejos porque no hay terceras opciones; y a nosotros nos tocaron 4 años de jugar con doble línea de 4 y aguantando. Ahora nos toca lo mejor", ponderó en clave futbolera. "Al repasar la falta de oportunidades, lo que no nos dieron aunque nos correspondía, tranquilidad en las calles sobre todo, así que estoy agradecido de la ciudad, los que me votaron con tanto viento en contra y también los que votaron a Juan marcando otras cosas", completó.