Sin muro no cierra el gobierno

A casi un mes de que venza el plazo para aprobar un nuevo presupuesto anual, la Casa Blanca volvió a amenazar con un “cierre” del gobierno. Expresión que se utiliza cuando el Ejecutivo se queda sin fondos para funcionar, si el Congreso, dominado por el oficialismo republicano, no aprueba los fondos que pide el presidente Donald Trump para expandir el muro en la frontera sur con México. “Esto es algo con lo que el presidente está comprometido. Está comprometido con la protección de las vidas de estadounidenses y hacer eso a través de un muro fronterizo es algo importante. Es una prioridad y estamos avanzando en esa dirección”, sentenció la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El martes el propio Trump había amenazado con un “cierre” del gobierno, si las bancadas mayoritarias republicanas no aprobaban los fondos que está pidiendo para expandir el muro fronterizo a lo largo del límite con México. “Aún si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro. Vamos a tener nuestro muro. El pueblo estadounidense votó por más control inmigratorio”, arengó el mandatario durante un discurso en un acto en Phoenix, Arizona, no muy lejos de esa frontera sur. Primero Trump había prometido que la expansión del muro fronterizo la pagaría México, pero ahora, tras no haber conseguido cambiar la opinión del presidente Enrique Peña Nieto, comenzó a pedir fondos al Congreso para cumplir con su principal propuesta de campaña. El Congreso estadounidense está lejos de conseguir el consenso necesario para aprobar la ley de presupuesto del año fiscal 2018, en gran parte porque Trump envió un proyecto de ley muy difícil de digerir para muchos legisladores, con grandes recortes en políticas y ayudas sociales y una ampliación significativa del gasto en Defensa y Seguridad.