Gabriel Heinze tendrá a disposición el equipo ideal para recibir el sábado a Unión con la vuelta a las prácticas de jugadores que vienen de sufrir lesiones y otros de cumplir sanciones. Ian Glavinovich y Cristian Ferreira son los principales candidatos a regresar al equipo para el juego con el tatengue, tras ausentarse ambos ante Belgrano, y el refuerzo Guillermo May aparecerá entre los suplentes. Heinze hace fútbol mañana para confirmar modificaciones en el once leproso.

Ferreira no jugó en el empate con el celeste por la expulsión que había sufrido en la segunda fecha ante Lanús. Su regreso el sábado ante Unión –televisará TNT Sports- será con seguridad por Guillermo Balzi. Pero Heinze quiere además la vuelta de Glavinovich a la defensa. El juvenil zaguero central le sacó por rendimiento la titularidad a Guillermo Ortiz pero ante los cordobeses no jugó por sufrir un desgarro en la práctica siguiente a la victoria ante Lanús. Su recuperación progresa de acuerdo a lo esperado y mañana Heinze lo exigirá en el entrenamiento para confirmar si podrá estar presente el fin de semana. En caso de no encontrarse en plenitud física, Glavinovich será preservado debido a que luego del encuentro con Unión la Lepra visitará a Racing el miércoles a las 21 por la 5º fecha de Copa de la Liga y recibirá a Estudiantes el domingo 24 en el parque Independencia.

Mañana el técnico rojinegro hace fútbol con los ingresos de Glavinovich y Ferreira para despejar dudas de cara a la alineación que recibirá al tatengue el fin de semana. En el banco de suplentes es probable que se produzca la aparición de Marcos Portillo, marginado de los dos últimos partidos de Newell’s por una lesión muscular. Y también se espera la inclusión entre los relevos por primera vez del delantero Guillermo May, quien llegó como refuerzo hace dos semanas y es probable que el sábado sume sus primeros minutos con la rojinegra.