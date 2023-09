La condición física de Carlos Quintana es la principal preocupación de Miguel Russo para elegir la formación que el viernes visitará a Colón en busca del primer triunfo de visitante. El defensor canaya no está en plenitud física, pidió el cambio en el último partido ante Talleres, y el entrenador lo prueba esta mañana en un ensayo de fútbol donde pondrá en cancha una alineación sin variantes para jugar en el Brigadier López.

La situación de Quintana no es grave pero sí requiere de cuidados especiales. El jugador arrastra un dolor crónico en el hombro derecho que le exigirá pasar por el quirófano a fin de año. El dolor no le impide jugar pero sí recrudece luego de los encuentros y por eso su recuperación física entre partido y partido demanda de más tiempo que el de sus compañeros. Quintana se lesionó en el torneo anterior y si bien mostró buena recuperación y volvió a jugar, las molestias no se fueron con el tiempo. Quintana se operará a fin año para tener tiempo de rehabilitación y no perderse la pretemporada. En la práctica de ayer, además, sufrió un golpe en la rodilla derecha que le obligó a interrumpir el entrenamiento. Para Russo es el jugador más importante de la defensa e incluso si no está para jugar los 90 minutos lo mantendrá en la formación.

Hoy el técnico canaya hace fútbol en Arroyo Seco para definir la formación que visitará a Colón pasado mañana a las 21. Lo que el técnico ensayará es una alineación sin cambios respecto a la que viene de vencer a Talleres. Porque en ataque las variantes deberán esperar. En verdad el entrenador pidió por Maximiliano Lovera para que sea el nueve titular. Pero el delantero se lesionó hace diez días y tiene todavía para otra semana de rehabilitación. Hace dos semanas llegó Tobías Cervera. El ex Aldosivi tendrá su oportunidad de pelearle el puesto a Octavio Bianchi y quizá sume sus primeros minutos el viernes, pero Russo mantendrá al ex All Boys entre los titulares. Bianchi viene de un buen partido con Talleres, participó de todas las jugadas ofensivas, de los goles y por eso Russo lo conservará en el equipo.

Central tiene por delante una agenda de tres partidos en nueve días y Russo pretende recuperar opciones para las próximas fechas. El canaya recibirá a Independiente el martes a las 21 y mañana se habilitará la reserva para socios de acceso a tribunas generales. Se deberá tener pagada la cuota de agosto para acceder al sistema.

Por otra parte, la reserva auriazul que dirige Germán Rivarola venció ayer en Arroyo Seco 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima y con diez puntos sobre 18 disputados el equipo se mantiene entre los cuatro primeros de la zona.