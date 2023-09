"El que usa malas armas para ganar, va a gobernar mal. Y la verdad que en la campaña se dedicaron a mentir, a meter odio en una ciudad que ya no soporta más odio ni divisiones", sentenció el referente de Ciudad Futura Juan Monteverde en declaraciones a medios de Buenos Aires, respecto al resultado electoral del pasado domingo. Y aseguró que "no nos juntamos con cualquiera para sacar un voto más, que eso es lo que hizo el intendente (Pablo Javkin): se juntó con gente que niega la dictadura militar, que piensa que la resolución a los problemas de violencia es más violencia y lo hizo con tal de preservar el poder y de esa forma no se construye políticamente".