El ex ministro de Interior y candidato a senador de Cumplir, Florencio Randazzo, reunirá a su tropa el sábado para evitar que continúe la fuga de dirigentes de su espacio político. Algunos de los intendentes que lo respaldan, como Juan Zabaleta de Hurlingham, adelantaron que no estarán presentes en el encuentro. Ellos están preocupados por sus Concejos Deliberantes y el bajo caudal de votos en las PASO, por lo que decidieron priorizar sus distritos y no participar de la campaña. Los candidatos a concejales y consejeros escolares que responden al Movimiento Evita de Hurlingham anticiparon su renuncia y llamaron a votar a la fórmula de Unidad Ciudadana que integran la ex presidenta Cristina Kirchner y Jorge Taiana, dirigente del Evita.

“No nos vamos de ningún lado. Vamos a seguir la misma estrategia y vamos a priorizar el cuidado del distrito”, señalaron a PáginaI12 en el entorno de Zabaleta acerca de los pasos que seguirá el alcalde de Hurlingham y aliado de Randazzo. La reacción de Zabaleta la determinó la débil performance del ex ministro kirchnerista que no llegó al seis por ciento de la adhesión de los votantes de la provincia de Buenos Aires y que a nivel local hace tambalear la gobernabilidad de los municipios. “Apostamos por la renovación del peronismo bonaerense y nos fue peor de lo que pensábamos. Ojo que a Unidad Ciudadana tampoco le fue como creían. Lo que vemos todos es que los amarillos están avanzando y hay que cerrar ventanas del peronismo para unificar”, agregó el dirigente peronista que confirmó que Zabaleta no asistirá al encuentro de mañana en el que el randazzismo analizará el resultado de las PASO y cerrarán la estrategia para el 22 de octubre. Randazzo citó a los primeros concejales y legisladores provinciales, además de dirigentes de peso como el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y otros jefes comunales del interior.

Por su parte, y al igual que en otros distritos, los candidatos a concejal y consejero escolar del Movimiento Evita de Hurlingham anunciaron su renuncia a la lista de Cumplir y su apoyo al binomio Fernández de Kirchner-Taiana. “Luego de los resultados de las elecciones, es preciso unir a la oposición para derrotar a Cambiemos”, explicaron en un comunicado y llamaron a votar por Unidad Ciudadana porque “sabemos que Florencio Randazzo no podrá ingresar al Senado. Preferimos que Jorge Taiana ocupe ese lugar y represente la voz de la sociedad”.

El caso de Zabaleta es similar al del intendente de Colón, Ricardo Casi, que sufrió un fuerte revés en la elección municipal quedando en cuarto lugar, con la fuerza política de la ex presidenta fue la más votada. El intendente Casi sostuvo esta semana que “lo que está en juego en octubre es el tercer senador y los peronistas le queremos ganar a Cambiemos y por lo tanto queremos que Jorge Taiana sea el tercer senador en la provincia de Buenos Aires”. El jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro, también quedó jaqueado por los votos de las primarias, aunque ya en el escrutinio de las PASO quedó en evidencia el juego por el corte de boleta. Randazzo como candidato a senador nacional obtuvo el 9,14 por ciento de los votos, mientras que la misma lista del Frente Justicialista a nivel de concejales y consejeros distritales en Salto llegó al 17,14 por ciento. Alessandro tampoco irá pero enviará un representante a la reunión de mañana en el hotel NH de la calle Bolívar.