Han pasado las elecciones en la provincia de Santa Fe como pasa un viento que se aleja dejando solo una tenue mueca en la atmósfera. Las y los contrincantes con sus discursos y sus gestos presagiaban el devenir de sus futuros políticos. Pensarán en su intimidad: ahora de diputado voy a ser senador. De gobernador a diputado. Del ministerio tal a otro ministerio. De concejal a candidato al Parlasur. De intendente a una secretaría. Todas y todos envueltos en la misma retorcida fábula de la política como servicio al pueblo.

Habría que detonar de una vez por todas las estructuras obsoletas de una forma de organización social que ya no da para más. Y no me refiero a los arrebatos esquizoides de personajes siniestros que delatan una libertad que no es más que las cadenas que llevaban atadas a sus pies los esclavos de otra época.

¿Que haremos con este hastío que rebalsa la paciencia?

Han pasado como una eufórica sucesión de ansiedades las elecciones en la ciudad narcotelevisada. En Rosario, la criatura poseída como en un cuento de Kafka, que alimenta las especulaciones y las realidades de un páramo urbano precarizado.

¿En la política, lo nuevo vendría a ser lo viejo rejuvenecido? Lo nuevo tendría que ser auténticamente nuevo. Algo distinto y distante de las viejas costumbres de una burocracia miserable. Creo que las nuevas e interesantes propuestas de gente nueva terminan atrapadas en la vieja concepción de la política corrupta, obsesiva e interesada. Interesada, no en mejorar la convivencia entre las personas a través de políticas solidarias coherentes a largo plazo. Los intereses de la política se miran a su propio codicioso ombligo.

En un dia de sol primaveral han pasado las elecciones. Como pasan los cuervos hacia un cementerio de tumbas olvidadas. Allí posarán su negrura abismal sobre las esotéricas imágenes que se erigen de aquellas fosas, hacia una tempestad venidera.

Osvaldo S. Marrochi