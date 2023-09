Los jugadores de River Plate Rodrigo Aliendro y Leandro González Pirez respondieron sin problemas a las exigencias del entrenamiento con pelota, y podrán volver a ser titulares el domingo cuando el equipo enfrente a Arsenal.



Tanto el volante Aliendro como el central que fueron los que más minutos acumularon en la primera parte del año y habían perdido lugar en el equipo por sendas lesiones, sumaron otra jornada de entrenamiento a la par del resto y están para volver.



Aliendro sufrió una luxación en el hombro izquierdo ante Argentinos, el pasado 20 de agosto en la primera fecha de la Copa de la Liga, y González Pirez atravesó una metatarsalgia luego de la revancha ante Inter de Porto Alegre el 8 de agosto.



De este modo, el entrenador Martin Demichelis podría volver a la zaga central titular que lo llevó a ganar el título de la Liga Profesional, ya que desde el sábado último también tiene el alta médica el chileno Paulo Díaz, que jugó ante la Católica.



La pareja de centrales no jugó en ninguno de los tres partidos de la Copa de la Liga y fueron reemplazados por Ramiro Funes Mori y Emanuel Mammana, quienes no tuvieron buenos rendimientos con media docena de goles en contra.



Asimismo, Aliendro había jugado de arranque contra Argentinos pero sin Enzo Pérez, que lo reemplazó, y podrá volver a formar el doble 5 junto al capitán para darle equilibrio a la mitad de la cancha, saliendo Agustín Palavecino.



De todos modos, el trabajo táctico del equipo se realizará entre el viernes y el sábado antes de la concentración, ya que no terminaron de regresar los convocados a las Eliminatorias que jugaron ayer la segunda fecha de la competencia.



Franco Armani, que no atajó en ninguno de los dos partidos, regresó y se entrenó. Mañana harán lo propio el uruguayo Nicolás de la Cruz -que jugó anoche en Ecuador- y Salomón Rondón, que fue titular en Venezuela.



De la Cruz fue titular en los dos juegos de Uruguay con 2 goles y 130 minutos, y anoche sólo jugó el primer tiempo. Rondón, que anotó el gol de la victoria ante Paraguay, regresa con 166 minutos jugados.



Por su parte, estuvo ausente el juvenil Claudio Echeverri, afectado a la selección juvenil Sub 17 que se prepara para el Mundial, en tanto que ya se habían sumado Santiago Simón y Pablo Solari, que estuvieron hasta el sábado con el seleccionado Sub 23.