El jefe policial de 52 años al que este miércoles se le atribuyó haberle sustraído dinero a un motociclista fallecido en un accidente de tránsito en jurisdicción de Venado Tuerto deberá cumplir medidas cautelares no privativas de la libertad. En una audiencia realizada este jueves en los tribunales venadenses, el juez Leandro Martín le ordenó al imputado realizar una caución real de 1.000.000 de pesos y cumplir reglas de conducta mientras dure el proceso judicial. No obstante, el magistrado advirtió que el jefe policial continuará detenido hasta tanto se haga efectiva la cautela. El fiscal Eduardo Lago está a cargo de la investigación. “El juez consideró que la evidencia reunida hasta el momento es suficiente para acreditar la materialidad del ilícito y la probabilidad de que el jefe policial haya sido el autor -con el grado de certeza que demanda esta etapa procesal”, valoró el funcionario del MPA. En tal sentido, Lago solicitó la prisión preventiva del uniformado. Sin embargo, el fiscal explico que “el magistrado no hizo lugar a nuestro pedido y fundamentó su decisión en que el mínimo de la pena en expectativa prevista para los delitos endilgados es de ejecución condicional”.