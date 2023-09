”Tengo ganas de darle un gran abrazo al Kily (Cristian González, técnico de Unión)", reconoció ayer Gabriel Heinze. El técnico leproso compartió gran parte de su carrera en la Selección con el actual entrenador canaya y ambos se reencotrarán mañana en el partido entre leprosos y tatrengues en el Coloso del Parque. Heinze descartó para mañana la vuelta de Ian Glavinovich.

En su etapa como entrenador Heinze le esquivó siempre a las frases demagógicas. Nunca declaró pensando en encontrar la empatía de sus hinchas. Y ayer no dejó pasar la oportunidad para hacer público su afecto con el Kily González, ídolo de Central. “Hace mucho que no hablo con el Kily pero tengo ganas de darle un abrazo. Es un tipo extraordinario. Hemos vivido muchas situaciones juntos en la Selección, era mi compañero de habitación. Y ahora es un gran entrenador”, expresó el entrenador leproso. “Unión es un equipo que sabe a lo que juega, con un posicionamiento con mucha gente por detrás de la pelota. Tiene jugadores rápidos, dos delanteros que están en un buen momento, se ve el trabajo del entrenador”, resaltó Heinze.

Newell’s tendrá mañana la vuelta de Cristian Ferreira por Guillermo Balzi y la de Facundo Mansilla por Guillermo Ortiz, dado que Glavinovich, aún está en plenitud física. Guillermo May, el delanatero que llegó como refuerzo, no será titular mañana. El respecto el técnico rojinegro consideró: “Lo vi bien en los entrenamientos pero nuestro fútbol es distinto. Ojalá le podamos dar todo para que se adapte lo más rápido posible. Como no hizo la pretemporada con nosotros le estamos exigiendo el doble. Hay que tener paciencia y se tiene que adaptar”.