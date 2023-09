Como dijo Juan Monteverde el domingo pasado a la noche, tras aceptar la derrota ajustada ante Pablo Javkin, esa foto no fue el final sino "el comienzo de una nueva etapa, un nuevo espacio". Y no dejaron pasar ni una semana que ya activaron ese propósito. Hoy desde las 10, en la sala Distrito 7 el partido Ciudad Futura con el Movimiento Evita organizan un encuentro multisectorial y partidario con invitación abierta y bajo el denominador común del espacio, Rosario Sin Miedo. Los mueve el afán de sumar otros exponentes del campo popular de Rosario y construir una fuerza mayor que le dispute el poder al frente Unidos.

"La mitad de los rosarinos y rosarinas nos eligieron para gobernar la ciudad, y estuvimos muy cerca de cumplir el objetivo. Hicimos una campaña que despertó ilusiones y esperanzas, construimos en este camino una nueva cultura política y una fuerza potente, plural y diversa que logró conquistar las voluntades de casi el 50% de Rosario, y que se impuso en el 70% del territorio", reza la convocatoria lanzada esta semana. "Somos conscientes de la responsabilidad que ello conlleva, y tenemos en claro que no terminó nada, sino que se abrió una nueva etapa que queremos construir junto a todos aquellos y aquellas que ya decidieron que la ciudad tiene que cambiar", concluye.

"No era un eslogan de campaña sino una convocatoria en un horizonte que desborde las fronteras partidarias, para la sociedad civil, clubes, vecinales, gremios. Como sociedad necesitamos construir una fuerza nueva, potente, plural para no renunciar al horizonte de una ciudad sin miedo", definió ayer la concejala de Ciudad Futura Caren Tepp.

El eje entre Ciudad Futura y un sector del peronismo logró un triunfo claro en las primarias por sobre un candidato tradicional del PJ como Roberto Sukerman, y estuvo a solo 16.000 votos de arruinarle la reelección a Pablo Javkin, casi 3,5 puntos porcentuales.

"Aún con un resultado que no fue el esperado, se perdió una elección pero se ganó la constitución de una nueva fuerza que seguiremos impulsando. No será ahora desde la intendencia, pero sí desde lo institucional, desde el territorio", explicó Tepp a Rosario/12.

El llamado al espacio cultural de Lagos y Córdoba se propone atraer referentes de diversas instituciones intermedias y de base, de toda Rosario. Quieren refrendar la representatividad que insinuó una geografía electoral que optó por Rosario Sin Miedo en casi todos los barrios fuera del área central, donde el oficialismo sí hizo pie. Y además, procurar puentes con otros sectores del peronismo que hasta ahora han tomado distancia y no terminan de digerir que sea un extrapartidario –Monteverde– quien lidere este proceso. No solo justicialismo, también hubo invitaciones a otras fuerzas políticas de la ciudad.

"Estamos convocando a todas las organizaciones y referentes de espacios que participaron y apostaron a la campaña, en particular a la candidatura de Juan como intendente. Pero la construcción de Rosario Sin Miedo es abierta y permanente, y no se reduce a una táctica electoral ni a la creación de un espacio cerrado con dueños. No. La convocatoria está abierta y eso incluye a todo el peronismo, y también independientes del progresismo. Lo de mañana (por hoy) es consolidar la unidad de esa heterogeneidad política más allá de la procedencia de cada uno", definió la concejala que ya en el Palacio Vasallo promueve un funcionamiento interbloque en sintonía con otras expresiones opositoras a Javkin.

"Este llamado es dar el mensaje a casi la mitad de la ciudadanía que nos votó a que seguiremos trabajando para defender este proyecto. Es parte del cambio de la cultura política que pregonamos, y es para la gente organizada y para la gente suelta en instituciones barriales que quieren una política distinta", concluyó.