Una beba de dos meses fue asesinada este viernes de un golpe en la cabeza presuntamente por su padre, que luego del crimen inició un incendio e intentó hacer explotar una garrafa en la casa en la que vivía con su mujer y otro hijo de un año, tras lo cual fue detenido, en la localidad bonaerense de Villa Fiorito.



El hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda situada en Conesa y Darwin, de ese partido de la zona sur del conurbano, cuando en medio de una discusión con su mujer, el hombre, identificado por los voceros como Matías David Pueblas, mató de un golpe en la cabeza a su beba e intentó luego quemar la propiedad.



Tras un alerta al 911, llegaron al lugar efectivos del Comando de Patrullas, que redujeron y detuvieron al acusado cuando estaba a los gritos con un cuchillo en la mano, con el que amenazaba autolesionarse. También acudió el personal de Bomberos Voluntarios de Villa Fiorito, que sofocaron el principio de incendio en la casa



En el lugar los efectivos hallaron en grave estado a la beba Ahitana Pueblas, quien fue llevada de urgencia al Hospital Allende, de Ingeniero Budge, aunque llegó fallecida, agregaron los voceros. Según establecieron los médicos, la niña presentaba un fuerte golpe en la cabeza.



Al declarar en el lugar ante la Policía, la madre de la beba dijo que habían mantenido una discusión con su marido debido a que es consumidor de drogas y que, por estar en abstinencia, sufrió una crisis. La mujer también contó que en medio de esa pelea ella salió de la casa y, al regresar, encontró a su hija golpeada y la llevó al hospital con una vecina en un remis.



Las fuentes judiciales contaron a Télam que la mujer, identificada como Patricia Salome, quedó internada en el mismo hospital en estado de estado de shock, bajo sedación, tras lo cual se le tomará declaración testimonial.



En tanto, voceros judiciales dijeron que ahora se investiga si también era víctima de maltratos el otro hijo de la pareja, de un año.



Esta mañana, una vecina que se identificó como Camila y que dijo que ayudó a la mujer para trasladar a la beba le dijo a Crónica HD, que "nunca" vivió una situación similar. "Estábamos acostados con mi marido y salimos a la calle para ver si le estaban robando a alguien porque escuchamos gritos. Cuando salimos vemos a la chica que tenía a la beba colgada y pedía ayuda. La beba estaba sin pañal y tenia moretones en la cabeza, estaba muy golpeada", agregó Camila.



"Paramos a un remisero del barrio que nos llevó y al hospital. Yo le iba haciendo RCP en el auto y no respondía. Le pedimos a un patrullero que nos llevara, que nos escolte", continuó.



La mujer también contó al canal de noticias que la mamá de la beba le dijo que había salido a conseguir drogas para su marido porque si no iba matar a la nena. "La mamá de la beba estuvo siendo golpeada toda la tarde por el tipo. Ella era prostituida por él. Es un femicida", culminó la mujer.



En tanto, otra vecina confirmó que durante todo el día se escucharon gritos procedentes de esa casa.



"El tipo --por Pueblas-- maltrataba a la mujer. Ya quisimos hacer varias denuncias y no se pudo. Yo cada vez que escuchaba que le gritaba a la chica lo esperaba acá para darle un fierrazo en la cabeza, pero a la vez me daba miedo por mi hija", añadió la vecina, quien aseguró que la mamá de la beba "vivía con miedo todo el día" y que estaba "amenazada" por su pareja, que "la tenía presa".



La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora, que dirige Juan Manuel Baloria, quien ordenó la operación de autopsia al cuerpo de la beba. Baloria tiene previsto indagar a Pueblas mañana por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".



El fiscal Baloria dijo a Télam que el otro hijo de la pareja, de un año, quedó a resguardo de familiares y con asistencia de un equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Lomas de Zamora.