Hace un año Lucas Raspall presentó su último libro Si hay suelo, no hay techo que recupera 50 posteos que brinda en sus redes para una crianza positiva. Es el autor que lee la familia Messi-Rocuzzo para dar lo mejor para sus hijos. Acostumbrado a los medios y a las charlas, se acomoda en su despacho para contestar preguntas sobre sus libros y su futura carrera política como concejal electo. Es médico psiquiatra, docente universitario y subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario, es también autor de 10 libros y numerosas publicaciones científicas. De buen humor, relajado y con vestimenta informal y cómoda, refleja la austeridad de su despacho, con algunos papeles y un par de libros sobre el escritorio, un par de armarios, una computadora y tres sillones y su silla que son prácticamente todo el mobiliario.

-El último libro que presentaste hace un poco más de un año se llama Si hay suelo, no hay techo, ¿qué es el suelo?

-El suelo es una metáfora, la frase no es mía pero es muy gráfica para entender que armar un piso firme, como cimiento, para que crezca la estructura sólida es fundamental. Hay que dedicarle tiempo al suelo, tener paciencia. Una paciencia activa, las cosas importantes llevan tiempo. El proceso de la crianza positiva es muy personal, de mucha introspección, de mucho compromiso. Tenemos que cambiar un montón de cosas que tienen que ver con la prisa, mandatos culturales, mandatos sociales, familiares. Si uno hace eso, volviendo a la metáfora del piso, ya vas a cosechar los frutos, si querés acelerar el proceso, ir más rápido para que salga, la naranja te va a salir agria.

-¿Cuál es tu visión sobre los problemas de la adolescencia con respecto al bulling y los desafíos de redes sociales?

-La adolescencia de algún modo no empieza en la adolescencia. Hay quienes cuando entran como papá y mamá se desesperan y quieren hacer siete millones de cosas. La adolescencia es un momento en que la planta ya tuvo mucho trabajo debajo. Ese piso si vos lo nutriste, sobre todo en la primera infancia, la adolescencia -sin dejar que tener los desafíos propios de esta etapa- debería ser un momento en que ellos y ellas encuentren en nosotros la misma base y el mismo refugio de cuando eran niños. Esto no significa que no vayan a tener dificultades, tensiones, desafíos, tironeos, porque eso es propio de la edad.

-¿Que significan las crianzas positivas en sectores de mucha precariedad?

- Hay acá un concepto que a mí me trae mucha ilusión y es que la posibilidad de trabajo no es sólo para la gente que tiene saldada algunas cosas como si no lo fuera para el otro porque está apoyada en el enfoque de derecho de las infancias. Eso es crucial porque si no parece que los niños y niñas que crecen en sectores más vulnerables no pueden ser tomados, y deben ser tomados por este enfoque. Si no me pongo a mirar todo el contexto y veo cómo son las cosas desde un principio y sin juzgar, sin críticas, sabiendo toda la historia, recién ahí puedo ver que sí hay mucho por hacer. ¿Cómo se cortan las cadenas de maltrato? Con buenos tratos. Llegamos al barrio con propuestas para que las crianzas vayan del lado del respeto y práctica saludable, que promueve el desarrollo de los pibes, con cuidado, con ciudadanía, con una mirada atenta, con un abrazo. Entramos con esto porque en parte va a tener que ver con la solución de todo, y esto no va en contra de decir trabajemos fuertemente para que a nadie le falte lo básico. Dos cosas diferentes, hay que trabajar sobre las dos.

-Esta forma de crianza tiene algunas cosas que se pueden aplicar a otras relaciones, ¿cómo ves esto en relación a la política?

-La mirada que tiene esto para la política es una mirada que debe enriquecer. La mirada del buen trato, que pone el centro afuera, que mira a la población en todas sus edades, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Esa mirada bien tratante que entiende que al otro hay que ofrecerle los mejores escenarios para su desarrollo. Siempre busco los lugares donde puedo trabajar con el objetivo claro que yo tengo hace muchos años que es salud mental, infancia, son mis focos prioritarios. Cada uno es militante de algunas causas, no sos militante de todas. Lo hice desde las ONG, desde el sector privado particular, lo hago mucho en escuelas, me tocó hacerlo en esta gestión en la subsecretaría de Desarrollo Humano, me va a tocar en el Concejo a partir de diciembre. Siempre que haya escenarios donde yo pueda seguir haciendo esto para mí es bárbaro.

-¿Cuáles son tus proyectos prioritarios en el Concejo?

-No los puedo anticipar porque tienen que ver con trabajos que son colectivos, ideas tengo un montón en un cuadernito porque se me van ocurriendo cosas que tienen que ver con posibilidades de lo legislativo, pero las tengo que poner sobre la mesa, constatarlas, revisarlas con la experiencia de gente que viene desde ese mundo que es distinto del Ejecutivo en el que yo estoy, para transformarla en algo que sirva afuera. Delirios uno tiene un millón, pero decime las cosas concretas y factibles porque esas son las que promueven cambios, después vamos por más.

-Hace un mes que salió en las noticias que la familia Messi-Rocuzzo leía tu libro, ¿cómo lo viviste?

-Para mí es un lujo, porque si hay alguien que nosotros adoramos en esta ciudad de Rosario es esa familia, no solo porque Messi es el mejor jugador del planeta, sino porque son referentes capaces de sembrar la semilla que a mí me interesa, en el mundo entero. La capacidad que tienen de aumentar la escala de la palabra que lleva los buenos tratos en la crianza solo lo pueden hacer ellos. Que ellos hayan leído ese libro para mí es un honor, un orgullo, es un placer. Son mamá, son papá de tres pibes, así que me parece genial que lo hagan como cualquier otro.

-Comentaste que una de tus tareas más difíciles es tu rol de papá, ¿podes llevar adelante todos estos conocimientos que tenés en tu crianza diaria?

-Sí, a morir. Primero que tengo a la mejor compañera del planeta. La mayoría de lo que escribí se lo escuché primero a Belén, ella es psicóloga de niños. Tenemos 3 chicos e intentamos siempre poner en práctica lo que decimos. Intentar no significa que siempre nos salga bien. A mí las cosas dentro de casa me cuestan como le cuesta a cualquiera. Tengo 10 libros escritos que no son garantía de nada, porque del ideal teórico a la práctica en casa hay una distancia que tiene que ver con un trabajo personal. Nosotros, que no le dejamos nada a los chicos, no le dejamos un auto, no le dejamos una bicicleta, le queremos dejar lo mejor, que son los valores de ser buenas personas y los recursos para ir a la vida. De eso se trata.