Sin Lionel Messi, el Inter de Miami no fue el mismo. Con la ausencia del astro argentino por una molestia muscular que arrastra desde la Fecha FIFA, Las Garzas se convirtieron en un rival accesible y terminaron perdiendo claramente 5-2 con Atlanta United, con lo que dieron un paso atrás en busca de la clasificación para los play offs de la MLS.

El equipo conducido por el técnico rosarino Gerardo ‘Tata’ Martino se vio superado en casi todos los aspectos en un estadio Mercedes Benz, que tuvo colmada su capacidad, a la espera de la llegada del capitán argentino, algo que finalmente no ocurrió. Con la caída, Inter dejó atrás un invicto de doce partidos, juntando todas las competencias en las que participa durante el presente semestre, en coincidencia del arribo de Messi.

La producción del conjunto de la Florida resultó discreta, sobre todo en el período inicial, cuando recibió tres goles en apenas ocho minutos y -prácticamente- se desenfocó del juego. Ni siquiera el tanto inicial del ecuatoriano Leo Campana sirvió para encaminar el encuentro.



Sin Messi y el español Jordi Alba, el conjunto de Martino no tuvo reacción hasta llevarse una dolorosa goleada. "Los dos están con fatigas musculares. Corríamos riesgos de tener peores consecuencias si jugaban este partido. Por eso no los arriesgamos", remarcó el DT para explicar las ausencias. Sin embargo, no utilizó esas bajas como excusa para justificar la aplastante caída. "Tener a Leo es una ventaja importante y considerable. No tenerlo también es una desventaja de la misma manera, pero no hay excusas. Tenemos lo que tenemos" puntualizó.

En ese sentido, Martino aclaró que Messi, junto con Alba, se sumará a los entrenamientos a partir de este domingo. "Iremos analizando día a día cómo se encuentra", sostuvo el entrenador argentino, que dio indicios de cuando pueda regresar el astro al campo. "La mirada está puesta en el partido del día 27", manifestó Martino, en referencia a la final de la US Cup, que sostendrá el último miércoles de septiembre ante Houston Dynamo.