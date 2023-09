En el marco de la inauguración de dos puentes bajo nivel en las localidades de Malvinas Argentinas y Pilar, en el norte del conurbano bonaerense, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció nuevas medidas de alivio a trabajadores autónomos y desocupados, que hasta ahora no habían sido alcanzados por el programa lanzado la última semana. Asimismo, el ministro de Economía sostuvo que "empieza un tiempo nuevo para aquellos que a lo mejor están enojados" con el Gobierno, aseguró que en caso de ganar las elecciones va a "convocar a un Gobierno de unidad nacional" y cruzó a Patricia Bullrich por hablar de "exterminar" al kirchnerismo. "Queremos un país para todos, sin grieta y en paz", expresó. El tigrense, que relanzó esta semana su campaña con actos junto a gobernadores, centrales sindicales y movimientos sociales; también cuestionó al espacio de Javier Milei, luego de que el ultraderechista se expresara duramente contra el Papa Francisco y que planteara a la prensa británica que en el conflicto por las islas Malvinas "los derechos de los isleños van a ser respetados". "Nunca vamos a regalar la memoria de nuestros combatientes, ni la sangre de nuestros caídos, ni el orgullo y honor de nuestras fuerzas armadas, pero sobre todo de nuestra soberanía", sostuvo Massa.

El candidato oficialista recorrió las nuevas obras viales enmarcadas en el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario que, según informaron, mejorarán la circulación, la seguridad vehicular y peatonal y optimizarán el servicio de trenes. Se trata de los pasos bajo nivel "Papa Francisco", ubicado en la avenida Simón de Iriondo y vías del ferrocarril, perteneciente al ramal Retiro – Villa Rosa de la línea Belgrano Norte; y el "Campeones del Mundo", que se encuentra en la intersección de la avenida Bergantín Independencia y vías del ferrocarril, y pertenece al ramal Pilar – Cabred de la línea San Martín. Con estos ya son 11 los pasos habilitados de los 28 que se están construyendo en la provincia.

“Quiero ser el presidente que le devuelva las plazas, las calles y las veredas a los argentinos y argentinas”, dijo Massa en el primer acto, realizado en el municipio de Malvinas Argentinas. Junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, y al titular de Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA, Leonardo Nardini, el titular de Hacienda reconoció que “en el conurbano falta” en materia de Seguridad, pero recordó su gestión en Tigre, donde logró bajar el delito un 92 por ciento “invirtiendo en tecnología y descentralizando la prevención, cuando nadie creía que era posible”. Además reiteró que, en caso de ganar las elecciones, va a "convocar a un Gobierno de unidad nacional" y sostuvo: "Nosotros queremos salir todos juntos, con un país para todos, sin grieta y en paz, mientras que ellos proponen la división y exterminar a los otros”, en referencia a las propuestas de la oposición.

Al inaugurar el viaducto que lleva el nombre de la máxima autoridad del Vaticano, Massa se diferenció de la postura de Javier Milei y expresó que "estamos orgullosos de que el Papa sea argentino" y "queremos rendirle un homenaje a nuestro Papa". En los últimos días se viralizaron declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, que se había referido a Bergoglio como “el representante del maligno en la Tierra”, lo que motivó que los curas villeros organizaran una misa en desagravio. Aunque se trataba de una entrevista de hace más de un año, el diputado ultraderechista ratificó esta semana sus cuestionamientos y afirmó que el Papa tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

No fue el único señalamiento a los dichos del libertario. El candidato de UxP también reivindicó la cuestión Malvinas y el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, tras las declaraciones de Diana Mondino, quien ocuparía la Cancillería en un eventual gobierno de Milei, al diario The Telegraph, en las que sostuvo resolver el conflicto apelando a "los derechos de los isleños”. En este sentido, Massa indicó: "Algunos dicen que hay que regalar las Malvinas, que hay que darles derecho a los kelpers", y recordó que las islas "fueron, son y serán argentinas". "Nunca vamos a regalar la memoria de nuestros combatientes ni la sangre de nuestro caídos ni el orgullo y honor de nuestras fuerzas armadas pero sobre todo de nuestra soberanía", sostuvo.

En Pilar, por su parte, Massa anticipó que "en los próximos días habrá dos decisiones muy importantes" dirigidas a los sectores que no fueron alcanzados con las medidas que anunció la última semana. Así, los trabajadores autónomos que "muchas veces se sienten olvidados por el Estado" y los "casi tres millones de argentinos que no tienen trabajo, ni monotributo y no están incluidos en ningún programa" serían los destinatarios de un nuevo paquete de medidas a anunciarse la próxima semana.

Además, sostuvo que "empieza un tiempo nuevo para aquellos que a lo mejor están enojados" con el Gobierno. En esa línea, se expresó en un tono similar al de los “funcionarios que no funcionan”, la frase que utilizó la vicepresidenta Cristina Kirchner para señalar la necesidad de depurar el oficialismo. "Si hay funcionarios que no estuvieron a la altura, tendré el coraje para cambiarlos y poner a quienes que sientan verdadero amor por la Patria", subrayó el candidato. Estuvieron presentes, junto a Massa y Giuliano, el intendente Federico Achaval y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D' Onofrio.