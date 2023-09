Transcurrida una semana de las elecciones municipales, Ciudad Futura y el Movimiento Evita organizaron el sábado un encuentro multisectorial y partidario abierto para reafirmar el camino iniciado por el espacio Rosario Sin Miedo, proyectar lo que viene y hacer una convocatoria amplia a toda la sociedad “para poder sacar a la ciudad de la crisis”. Pese a no haber ganado la Intendencia por apenas 15 mil votos, Juan Monteverde aseguró que la jornada sirvió para darle una señal clara a toda la gente que los votó, “al casi 50% de los votantes y al 70% del territorio”, de que el proyecto continúa y que “desde el lugar que nos toca ocupar como líderes de la oposición vamos a estar para defender esos intereses”.

Con el salón del Distrito 7 repleto, el sábado por la mañana se llevó a cabo el encuentro convocado por Ciudad Futura y el Movimiento Evita y encabezado por los principales dirigentes de esos espacios (Juan Monteverde, Caren Tepp, Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti), al que concurrieron además líderes políticos como Carlos del Frade, Germán Martínez, militantes, sindicalistas, representantes de organizaciones sociales y votantes que acompañaron el proyecto multisectorial y partidario que debutó en los comicios locales de este año. Además de hacer un balance del camino recorrido, el llamado al espacio cultural de Lagos y Córdoba buscó seguir atrayendo a instituciones intermedias y de base y procurar puentes con otros sectores del peronismo o del progresismo que se ven desencantados con la alianza oficialista.

Al ser consultado por Rosario/12 sobre el objetivo del encuentro del sábado, Monteverde explicó que la intención era “darle una señal clara a toda la gente que nos votó, al casi 50% de los votantes y al 70% del territorio, de que a pesar de no haber ganado las elecciones esto continúa y de que lo que dije durante toda la campaña, la idea de construir una Rosario Sin Miedo, no era un eslogan de campaña ni tampoco que se trataba solamente de una alianza electoral, sino que es una convocatoria amplia a toda la sociedad para poder sacar a la ciudad de la crisis”. Además, destacó que a una semana de no haber ganado “nos encontramos también para reafirmar ese rumbo, para seguir la construcción, para decir que desde el lugar que nos toca ocupar como líderes de la oposición, vamos a estar para defender esos intereses y cumplir con el mandato que nos dio la ciudadanía”.

En términos de balance político, Monteverde aseguró a este diario que están muy conformes por lo realizado en la campaña “porque Rosario cuenta hoy con una nueva fuerza política que antes de esta elección no existía, la cual tiene una columna vertebral integrada por Ciudad Futura, distintos sectores del peronismo, Patria Grande, Unidad Popular y movimientos sindicales, sociales, ambientalistas y feministas”. Además, consideró que se trata de “un instrumento político nuevo que expresa a la diversidad y a la heterogeneidad de la sociedad” y confió que “ante esta crisis profunda que está viviendo la política lo que tenemos que hacer es construir espacios plurales y diversos que representen a los distintos sectores de la sociedad y a las distintas formas organizativas, y que juntos, más allá de nuestro origen o ideología, podamos poner los intereses colectivos por sobre todo”.

Al referirse a esto, recordó una de las 20 verdades peronistas: “Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres y las mujeres. Creo que eso es lo que estamos haciendo en Rosario, primero poner los intereses de Rosario, después los intereses de cada una de las organizaciones y por último el de los dirigentes”.

En cuanto al nuevo rol opositor que encabezarán, el líder de Ciudad Futura aclaró: “Nosotros no somos de esos opositores que no ganan una elección y se vuelven a su casa a esperar el siguiente turno. La gente no puede esperar 4 años a que se resuelvan sus problemas, la crisis de Rosario está y por eso nuestro desafío va a ser estar presente cada día, desde las instituciones pero también desde la sociedad”. Al mismo tiempo, el ex candidato a intendente aclaró que si bien no cuentan con el poder del Estado municipal para llevar adelante los cambios, “que la gente se quede tranquila que desde cada uno de los lugares institucionales que tenemos y también no institucionales vamos a dejar todo para defender esos intereses y mantener arriba la ilusión”.

Por otro lado, Monteverde reafirmó la voluntad no solo de cuidar la unidad conseguida sino de ampliarla: “Lo vamos a hacer con una cultura política diferente. Por eso, nos reunimos las fuerzas que componemos el espacio de Rosario Sin Miedo pero también seguimos ampliando y convocando a todos los sectores que no se sienten representados por esta nueva alianza del ex Frente Progresista y Juntos por el Cambio”.