INEVITABLES

TEATRO

Dios

Aborto, femicidio, poder, misoginia, disciplinamiento del cuerpo: son algunos de los temas que atraviesan la nueva creación de Lisandro Rodríguez. La precariedad e inconsistencia de una escena que agoniza y que al mismo tiempo se redime en su fragilidad. “Esta obra es casi un homenaje a León Ferrari, aunque en realidad es un homenaje al Papa”, asegura su autor. “Ferrari dice que agradece todo lo que sucedió con esa muestra porque sino su obra no hubiese tenido la trascendencia que tuvo. Creo que Ferrari deja una marca muy potente, intento agarrar ese guante y llevarlo a algún lado. En la obra se establece un diálogo con el acto de censura que ocurrió durante su muestra y la idea de que la iglesia tiene cooptada la cultura occidental”. Con Norberto Laino, Horacio Banega y Lisandro Rodríguez

Sábado a las 17 y Domingo a las 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $120.

Lobería

Soledad y su hija Nancy esperan a Pastor, el padre que vuelve de la cárcel. Han quedado al cuidado de Momo, un delincuente barrial, un jefe narco que recoge a una niña de la calle, Rulo, y la hace convertirse en policía. La obra se desarrolla este día en el que Pastor, quien se entregó por su amigo Momo, regresa. Soledad le pide a Pastor que mate a Momo esa noche: él debe ocupar su lugar. Inspirada en la noticia de un asesinato en la ciudad de Lobería, en la provincia de Buenos Aires, Paulo Cernadas se basó en hechos reales para crear una obra de personajes que no se alejan de la realidad de estos tiempos. Con Tamara Mesri, Elvira del Pilar, Pablo Cernadas, Micaela Moyano y Fernando Iglesias.

Viernes a las 23:15, en Espacio Del Borde, Chile 630. Entrada: $200.

MÚSICA

La trenza

Para llegar al exito musical que disfruta hoy en día, la cantante chilena Mon Laferte –nacida como Norma Monserrat Bustamante Laferte en Viña del Mar, 34 años atrás– debió abandonar una incipiente carrera televisiva en su país de origen, mudarse a México e incluso superar un cáncer. Supo debutar discográficamente en Chile con apenas 20 años y bajo el nombre de Montserrat Bustamente, pero hizo borrón y cuenta nueva, y como Mon Laferte logró abrazar finalmente el éxito con su disco anterior, Mon Laferte Vol 1 (2015). La Trenza es su cuarto disco bajo su nuevo nombre, segundo para el sello Universal, y primero editado en Argentina. Es su álbum de consagración, donde se puede por fin dar todos los lujos, con invitados como Juanes en su primer simple, “Amárrame”, o Enrique Bunbury cantando en “Mi buen amor”. Pero la mejor prueba de que Mon Laferte se siente a gusto y en su salsa es que se permite estirar su registro melódico y folklórico hasta llegar a cantar tanto un rock de big band como en el tema “No te fumes mi mariguana” como a hacer su propia versión de “Ana”, el clásico del grupo peruano Los Saicos.

Agosto

Tomando como punto de partida la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la peña La Eulogia o el encuentro Músicas de Provincia, María y Cosecha es un conjunto que ya tiene dos décadas de de vigencia en la escena local. En su quinto disco, el quinteto reunido alrededor de la voz de María de los Angeles “Chiqui” Ledesma aborda aquellos autores fundamentales en sus vidas, repasando –con arreglos criollos e interpretaciones profundas– canciones de Ramón Ayala, Fernando Cabrera, Linares Cardozo o Víctor Jara.

ONLINE

The Defenders

Más superhéroes y superheroínas para todos y todas. Al ingente ejército de hombres y mujeres en calzas reunidos en armonía en algunas de las últimas producciones cinematográficas, acaba de sumarse esta producción de Netflix –en estricta asociación con la compañía Marvel– que reúne a cuatro personajes que ya habían tenido recientemente su propia serie televisiva: Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones y Luke Cage. No es indispensable, aunque sí recomendable, conocer un poco de los universos personales de cada uno de ellos: The Defenders arranca sin preámbulos ni explicaciones con una escena de acción a la oriental y, casi de inmediato, recoge el guante de los relatos del súper-ciego, el poderoso ex convicto, la súper-chica que no quiere serlo y el hombre con el puño de acero.Alexandra, la villana de ocasión, no es otra que la gran Sigourney Weaver y el lugar en peligro, por enésima vez, la ciudad de Nueva York, en una serie que vuelve a conjurar algo parecido al realismo en un fantástico relato de buenos y malos en eterna lucha.

Balnearios

La plataforma Mubi pone al alcance de sus suscriptores una suculenta dosis de películas gestadas por la productora argentina El pampero, incluidas la ópera prima de Laura Citarella, Ostende, y un triple programa del realizador Alejo Moguillansky: El escarabajo de oro, Castro y El loro y el cisne. En el mismo paquete viene incluida la casi legendaria Balnearios(2002), el debut del director y guionista Mariano Llinás, un imaginativo paseo con formato de enciclopedia humorística por aquellos lugares junto al mar que Ýen verano o en invierno, invadidos por trajes de baño y sombrillas o despoblados de turistas– forman una parte esencial del imaginario nacional y popular.

CINE

Valerian y la ciudad...

...de los mil planetas. Basada libremente en la extensa y añeja saga de la escuela franco belga de historietas firmada por el guionista Pierre Christin y el dibujante Jean-Claude Mézières, el último largometraje del francés Luc Besson tira toda la carne en el asador. Se trata de la película europea más cara de la historia y su reparto, encabezado por los jóvenes Dane DeHaan y Cara Delevingne, está compuesto por nombres rutilantes de diversas generaciones: Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke y Rutger Hauer, entre otros. Con un diseño de producción que recuerda al de El quinto elemento y un formato narrativo que se apropia, en parte, del de los viejos seriales de los años 30 y 40, la pareja de viajeros espacio –temporales lucha contra una infinidad de enemigos-humanos y alienígenas–, intentando mantener el equilibrio en un universo multicultural donde parece primar la ley del más fuerte. Se la defina como aventura sci-fi o como space opera tradicional, la última película del director de El perfecto asesino intenta jugar en las grandes ligas galácticas.

Clásicos franceses restaurados

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín ocupa por estos días su pantalla con un programa de largometrajes clásicos, dieciocho títulos que recorren una parte de la historia del cine francés del siglo XX, del romanticismo naif de Viaje a la Luna, de Georges Méliès, a la furiosa modernidad de Pierrot, el loco, de Jean-Luc Godard. Restaurados por los más prestigiosos archivos y laboratorios europeos, los títulos que integran el ciclo incluyen La gran ilusión, de Jean Renoir, Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, y Madame de..., de Max Ophüls (que se exhibirá hoy a las 16:30). La programación completa, días y horarios pueden consultarse en complejoteatral.gob.ar/ver/cine

TV

Room 104

La nueva producción de los hermanos Mark y Jay Duplass (conocidos en el ambiente televisivo por sus series Togetherness y Animals), que acaba de estrenarse en la pantalla de HBO, regresa a las sabias fuentes de programas clásicos como La dimensión desconocida o Alfred Hitchcock presenta: doce relatos unitarios de poco menos de treinta minutos de duración con un fuerte componente de suspenso y un concepto misterioso o intrigante que sólo se revela en toda su extensión sobre el final. El “truco” aquí es que cada historia transcurre en una misma habitación de un típico motel de ruta estadounidense, la número 104. Así, mientras en el primer capítulo una niñera se enfrenta a un niño al cual el término esquizofrenia le queda definitivamente pequeño, en el segundo un repartidor de pizzas se topa con una femme fatale tan fascinante como peligrosa. Tensión, humor e incluso un poco de horror en una pequeña pero rendidora serie “de antología”, como suele llamárselas.

Viernes a las 21:30, por HBO.

La patota

Bajo su título internacional Paulina (extraña decisión de la señal I-Sat) se exhibe hoy a la noche, en horario central, el segundo largometraje de Santiago Mitre, centro de la atención por estos días gracias al estreno de La cordillera. Suerte de remake del film homónimo de 1960 dirigido por Daniel Tinayre y protagonizado por Mirtha Legrand, el film registra los cambios internos de la protagonista, una maestra comprometida social y políticamente, luego de una brutal violación. Rodada en parte en la provincia de Misiones, el film está protagonizado por Dolores Fonzi, acompañada por Oscar Martínez y Esteban Lamothe en roles secundarios pero esenciales.

Hoy a las 22, por I-Sat.