Desde Santa Fe

El Frente Justicialista festejó ayer el triunfo del domingo 13, que el gobierno de Mauricio Macri intentó ocultar hasta que el escrutinio confirmó el piso histórico: 516.000 votos. "Es la celebración de la unidad", dijo el candidato a diputado nacional Agustín Rossi, quien ayer se fundió en un abrazo con su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas. Y esa unidad -aportó el presidente del PJ, Ricardo Olivera‑ tiene un eje: "la lucha contra el neoliberalismo que ataca a los trabajadores, a los jóvenes, a los vulnerables, al mercado interno, a la industria nacional. Eso es lo que nos une". Rodenas coincidió que el peronismo es la única fuerza que puede oponerse al "intento hegemónico, banal y mediocre? del macrismo para someter al país. Y se lo dijo al propio Macri y a su alter ego, como si estuvieran cara a cara: "¡No van a poder con nosotros!". "¡Así que Durán (Barba), cómprate otro libro porque con el peronismo no vas a poder!". Pero después sorprendió con otra definición sobre la lucha que viene y las lecturas que se puedan hacer, adentro y afuera. "Este no es un momento para tibios. El que crea que puede estar adentro del peronismo siendo tibio, tal vez deba buscar un partido que le asegure la tibieza. Nosotros sabemos lo que es el fragor de los territorios, el fragor de las necesidades, del hambre, del frío y del reclamo", planteó Rodenas.

El acto tuvo momentos emotivos. En el arranque, el canto a capela de la marcha peronista y los dedos en V. Y luego, cuando se nombró a la tercera candidata, Josefina González, quien convalece del accidente en la campaña. Rodenas fue la primera en aplaudirla de pie y los demás la imitaron, mientras seguía el aliento desde el micrófono: "¡Fuerza Tana!". Ya era una ovación.

Rossi, Rodenas y Olivera encabezaban a los demás candidatos y referentes internos. Y en el estrado o en primera fila, se ubicaron dirigentes de partidos aliados y peronistas históricos: el ex gobernador Víctor Reviglio, el ex ministro de Gobierno Alberto Didier y los ex concejales Susana Cámpoli y Pascual Recchia, entre otros. El clima de festejo se completó cuando Cámpoli dijo que la lista de asistentes estaba incompleta: faltaba el candidato a concejal que ganó las primarias, Marcos Castelló, quien tomó en solfa el olvido. "Bienvenido compañero", le dijeron.

Olivera es uno de los mentores de la unidad, pero ayer el entusiasmo lo desbordaba. "Qué lindo es abrir el partido para festejar un triunfo". se sinceró. "Porque desde hace un tiempo lo abríamos para preguntarnos por qué pedíamos. Lo que ocurrió el domingo 13 no es menor". Y reivindicó a quienes "ayudaron a la construcción del triunfo". "Cuando hicimos la unidad", algunos distinguían entre "lo formal" y "la realidad". "El eje de la unidad es la oposición al modelo neoliberal del macrismo. Eso es lo que nos une, la lucha contra ese proyecto que ataca a los trabajadores, a los jóvenes, al mercado interno, a la industria nacional". "En el país hay dos modelos: el neoliberal y el del peronismo, que es el único que se le puede oponer".

Rodenas nunca imaginó que ayer la iban a aplaudir tanto. Tenía ojos iluminados por su cuna peronista y ese recuerdo de la niñez y de su paso por la sede del PJ. "Era 1973, un año glorioso en la historia del peronismo -contó‑. Todo está como entonces, tenemos las mismas intenciones y las mismas ganas. Sólo que en aquel momento tenía 10 años y hoy 53 y el compromiso de sumarme a esta gesta histórica", prometió. "Sin pasado ni memoria, no hay futuro", dijo la ex jueza. "A nosotros nos pudieron haber bombardeado, fusilado, desaparecido y nos siguen desapareciendo. Y pese a todo, estamos de pie, no vamos a dar ni un paso atrás. Dijimos: "Nunca Más, pero también instalamos definitivamente la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina".

El trato entre Rodenas y Rossi era muy fraterno. "El camino nos junta en la entereza y la convicción. No hay dudas de esto. Estamos juntos, el que crea que vamos a estar separados es porque conspira y todos aquellos que conspiran desde afuera se van a volver a llevar a una sorpresa", advirtió Alejandra. Y hasta consideró el mal agüero de la "fuga de votos" en octubre como una "construcción mediática". "Los votos no se van a fugar. ¿Saben por qué? Porque le dimos una lección a la provincia y al país" con el triunfo en las primarias.

Rodenas advirtió sobre "el intento hegemónico, banal y mediocre del macrismo" para someter al país. Y le habló a Macri y a su alter ego: "No van a poder con nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos una religión política. Una religión laica, dirán unos, una religión con convicciones metafísicas, pensarán otros. No van a poder. ¡Durán (Barba), cómprate otro libro, porque con el peronismo no vas a poder!". Y siguió otra ovación.

"Que no nos roben las banderas", pidió Rodenas. "Sólo nosotros sabemos lo que es una patria justa, libre y soberana". Y llamó a resistir "los embates mediáticos y de la prensa. Levantemos un muro infranqueable, porque eso nos hará imbatible. Dijeron que el peronismo estaba muerto, que nos habían enterrado. ¡Acá estamos, de pie y más vivos que nunca". Hasta la victoria siempre. Volveremos, mejores, mucho mejores", cerró.

Rossi concluyó la serie. "Nos quisieron arrebatar el triunfo, lo que pasó el domingo no fue casual. Teníamos que haber festejado a las 10 de la noche, si el gobierno hubiera sido transparente. Manipularon los datos para que Santa Fe tuviera un resultado trucho" y "hasta el jefe de la UCR e intendente de Santa Fe dijo que habían ganado por el 40 por ciento de los votos". Falso.

"Le dijimos que no a un modelo neoliberal que tanto daño le hace el país y a Santa Fe, más daño aún. Cuesta entender todo el daño que Macri le hace a Santa Fe". Dicen que "el peronismo está muerto. ¿Cómo va a estar muerto? Si los días más felices fueron y serán peronistas", finalizó Rossi.