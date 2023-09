Tras 20 meses prófugo, la policía detuvo a Luca Nahuel "Dylan" Baigorria, uno de los hijos del narcotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, en el marco de la causa que investiga la venta de cocaína adulterada con carfentanilo que causó la muerte de 24 personas en los partidos de San Martín, Hurlingham y 3 de Febrero.



Baigorria fue detenido luego de una persecución y tiroteo con la policía en la localidad bonaerense de Caseros. En la causa también están procesados su padre, un hermano y otros 18 miembros de la banda.

El arresto se produjo en la madrugada del domingo cuando “Dylan” salió de la comunión de una sobrina, donde lo esperaba personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín y de la Policía Federal Argentina (PFA).

Al verse rodeado por la policía intentó escapar, por lo que se inició una persecución a los tiros hasta un asentamiento cercano, donde tras un operativo cerrojo finalmente fue detenido.

Fuentes judiciales confirmaron que el acusado será indagado por la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, Alicia Vence, a cargo de la causa, que fue instruida por el fiscal del mismo distrito, Paul Starc.

Quién es “Dylan” Baigorria

“Dylan”, de 29 años, ya tiene antecedentes. De hecho, apenas en septiembre de 2021 había recuperado la libertad después de compartir celda con su medio hermano, Iván Gabriel “salvaje” Villalba. Según publicó el medio especializado en narcotráfico Encripdata, el joven le había prometido a su familia “no volver a caer”.

Sin embargo, pese a las promesas a su madre, una vez en libertad se hizo cargo de las ventas de droga en la zona de Villa Lanzone y Villa Lavalle. “Kako”, otro medio hermano, se ocupó de El Gaucho, a pocas cuadras de Puerta 8, donde comenzó el conflicto de la cocaína adulterada.

Allí, desde el 1º de febrero del 2022, 24 personas murieron tras consumir la droga adulterada que vendían en Puerta 8 y otras 80 sufrieron daños, pero se salvaron al ser trasladados rápidamente al hospital más cercano.

Por esta causa, Baigorria tenía pedido de captura nacional e internacional en el expediente en el que se lo acusa de integrar la organización narco responsable de comercializar la cocaína adulterada con carfentanilo, una sustancia 10 mil veces más potente que el fentanilo y la heroína.

Además, en el marco de la causa, según pudo constatar Encripdata, hay una escucha que compromete a “Dylan”:

— Acá hay un ‘bondi’

— ¿Qué pasó?

— ‘El Dylan’ y ‘El Boli’ trajeron una droga de Colombia, viste, como pasta base…

— Sí.

— Y preguntaron quién quería fumar, y dice ‘El Perro’, y fue a parar al hospital, re duro quedó, re acelerado…

— Ah, no…

— Y después el hermano de ‘Mocho’, ‘Mosqui’, tomó y también fue a parar al hospital.

— Decile que me convide un poco a mí.

— No, nene, sabés cómo te deja, re mal.

— Dale, amor.

— ¿Sabés cómo se fueron al hospital los dos?

— Pero a mí me va a pegar re piola.

— ¿Qué piola? La cagada que yo te voy a dar te va a quedar piola…

Qué se sabe de la causa

La causa ya fue sorteada y remitida al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 del mencionado departamento judicial, pero todavía resta definir la fecha de comienzo del debate.

Según sostuvo el fiscal federal Paul Starc al requerir la elevación a juicio, se encuentra acreditado que los Villalba "dirigían una organización narco criminal" que comercializaba drogas en diferentes búnkers.

Tal situación ocurrió a pesar de que tanto "Mameluco" como "El Salvaje" se encuentran alojados en la Unidad 6 de Rawson del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en la Unidad 35 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) respectivamente.

Los investigadores compararon a la organización con una "empresa", ya que contaba con "cuadros intermedios”. Finalmente, en base a las escuchas telefónicas se pudo relacionar a "Mameluco" con la venta de la cocaína.