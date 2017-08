Cometió violencia machista

Uno de los datos más alarmantes del caso tiene que ver con el accionar ilegal del ex fiscal Fernando Rodrigo en un contexto de violencia machista, ya que a través de las escuchas controlaba a su ex pareja y a sus allegados. Justamente, lo llamativo radica en que entre 2014 y 2015 fue jefe de la Oficina de Violencia de Género. Ayer, este diario consultó a Baclini sobre ese punto. "Se dio por la cantidad de fiscales que teníamos cuando empezamos, que no son los que tenemos hoy. Esto nos permite ir viendo la especialidad que cada uno tiene para áreas concretas porque hay temas que demandan una sensibilidad propia. Todo lo que es violencia contra las mujeres exige sensibilidades puntuales y especiales, personas que sepan de la particularidad de ese tipo de hechos. Hemos logrado un equipo interdisciplinario que empezó a trabajar en diciembre", dijo. Sobre el perfil de Rodrigo, Baclini recordó que tras el concurso debió someterse a un test psicológico del Consejo de la Magistratura ‑como todos los fiscales actuales‑ de más de tres horas y media de duración.