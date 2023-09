Con un homenaje a Rosario Bléfari, cerró a sala llena el primer Festival Bonaerense de Poesía. El evento coordinado por el Instituto Cultural contó con la participación de más de cien poetas bonaerenses, articuló una serie de festivales de toda la provincia y fue un punto de encuentro para miles de aficionados que se congregaron en el Teatro Argentino de La Plata.



Bajo el título Corazones en la marea, el recuerdo de Rosario Bléfari estuvo a cargo de la poeta Anahí Mallol y contó con un cierre musical de Florencia Ruiz y Nina Suárez, amiga e hija de Rosario, respectivamente. Ambas interpretaron temas de la cantante, actriz, escritora y compositora nacida en Mar del Plata y fallecida en 2020.

Nina Suárez explicó que la poesía de Rosario siempre le pareció “que era muy libre, sin vergüenza de alguna forma: incluso hay cosas que ya me di cuenta, haciendo estas canciones, que yo no diría o no haría. No lo diría de esa forma en mis canciones. Siento que ella era más suelta en el sentido. Todo lo que uno escribe tiene una cadencia y una musicalidad. O lo mismo que uno dice. Inevitablemente hablar con alguien es una forma de hacer una especie de poesía”.

Durante los dos días en los que se desarrolló el festival, además, hubo talleres para las infancias, charlas magistrales con autores, lecturas, feria de editoriales independientes y fanzines, slam de poesía y la participación de siete festivales de poesía con larga historia provincial.

Como acto inaugural de esta primera edición, el festival estuvo atravesado por diversos homenajes a poetas que construyeron nuestro arte nacional. El acto de apertura se llevó a cabo en el Paseo del Bosque de La Plata, donde se realizó un homenaje y colocación de placas para una decena de poetas platenses. Además, en el primer día del festival, se realizaron homenajes a Alejandra Pizarnik, Nestor Perlongher y a los poetas víctimas de la dictadura cívico militar. Todos los actos estuvieron acompañados de la participación de reconocidos poetas bonaerenses.

A su vez, el Teatro Argentino recibió las disertaciones de Mario Ortiz, Luis Sagasti, Jorge Boccanera, Maria Negroni, Alicia Genovese, Horacio Zabaljauregui, Horacio Fiebelkorn y Arturo Carrera. En este sentido, Jorge Boccanera afirmó que el festival es “un diálogo de la imaginación de las ideas" y que es bueno que se continúe. “Es importante que reúna también a poetas con voces diferentes, lo que habla siempre de la diversidad de la poesía”, agregó.

Dentro de la programación estuvieron presentes, además, los festivales “Poesía De Acá” de Mar del Plata, “Poesía Latinoamericana” de Bahía Blanca, “Estival” de Monte Hermoso, “Rural” de Lobos, “Magia” de Zárate, “La Dominga” Mercedes y “Rastrojero” de Ayacucho. Luciana Caamaño, del festival de Mar del Plata, celebró la iniciativa y aseguró que “es interesante que este festival sea en la provincia de Buenos Aires, porque genera laburo en un contexto como el de la poesía, que es muy precario, entonces viene bastante bien actualmente”. Por su parte, Omar Chauvié, del festival de poesía latinoamericana de Bahía Blanca, concluyó que “organizar un festival desde una estructura gubernamental que los aúne es clave. Pensar también los festivales que tienen que ver con las disciplinas artísticas, una disciplina como la poesía, me parece que ponen en juego sobre todo una esfera que es la sensibilidad. Estar atentos a las condiciones de sensibilidad de tu época es algo que muchas veces te dan estas disciplinas”.