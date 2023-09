Central afronta esta noche un partido relevante para su futuro. El equipo de Miguel Russo recibe a Independiente, uno de los punteros de la Zona A, y con una victoria podrá lanzarse a la lucha por clasificar a los cuartos de final. Vuelve al Gigante de Arroyito Carlos Tevez tras su intrascendente paso como entrenador del club el año pasado. El Rojo se encuentra en racha ganadora, mientras que el canaya está contrariado por la última derrota y acusa la ausencia por lesión de Facundo Mallo. Además está en duda la presencia de Octavio Bianchi en ataque.

Central (4 puntos) perdió dos partidos sobre cuatro disputados. Un registro que lo tiene a cinco puntos de la punta y a tres de acceder a la clasificación a los cuartos del final del campeonato. Por eso esta noche el equipo no puede despojarse de la obligación de vencer a Independiente (9).

Por lesión hoy no juega Mallo. Un desgarro margina al uruguayo de los próximos tres partidos, al menos. El chico Facundo Agüero es el candidato a reemplazarlo dado que Juan Cruz Komar fue expulsado ante el sabalero. Carlos Quintana terminó el viernes con una dolencia muscular pero ayer entrenó con normalidad y se espera su presencia esta noche en el equipo. En el juego con Colón Bianchi también acusó una contractura. Su evolución no fue igual a la que presentó Quintana y por eso su continuidad en el equipo está sujeta a cómo responsa esta mañana en el entrenamiento físico. Si no está en plenitud será el turno para el debut de titular de Tobías Cervera dado que Maximiliano Lovera y Luca Martínez Dupuy siguen de baja por lesión.

El equipo de Tevez acumula tres victorias consecutivas en el campeonato, la última de ellas ante Huracán, un rival directo en la pelea del Rojo por la permanencia. Los nueve puntos obtenidos alejó al equipo de la zona de descenso, tomó distancia de las posiciones de riesgo y ahora se entusiasma con dar pelea por el título en Copa de la Liga. Es líder de la Zona A y llega al Gigante con la ambición de extender su paso ganador. Hoy Tevez no tiene a Ayrton Costa. El lateral se desgarró ante Huracán y en su lugar jugará Felipe Aguilar. El resto de la alineación es el que jugó el último jueves, por lo cual Tevez mantendrá la línea de cinco en el fondo. El encuentro dará inicio a las 21 y será televisado por TNT Sports.

Central: Broun; Martínez, Agüero, Quintana, Alan Rodríguez; Toledo, O'Connor; Giaccone, Malcorra, Campaz; Bianchi o Cervera. DT: Miguel Ángel Russo

Independiente: Rey; Isla, Báez, Laso, Aguilar, Damián Pérez; Toloza, Marcone, Mancuello; Giménez Rojas, Alexis Canelo. DT: Carlos Tevez

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central

TV: TNT Sports