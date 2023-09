El Ministerio de Educación porteño informó al personal docente y no docente de las escuelas medias, técnicas, artísticas y normales del distrito que el jueves 21 de septiembre deberán concurrir presencialmente a los establecimientos ya que no estarán contemplados dentro del asueto estudiantil. La resolución fue enviada a los directivos de las instituciones y establece que ese día haya jornadas o reuniones institucionales. Tras conocerse la orden del Ministerio que obliga, por primera vez, a los docentes a concurrir a las escuelas un 21 de septiembre, la UTE salió al cruce al manifestar que la medida “es un nuevo cambio inconsulto y unilateral de la agenda educativa interrumpiendo un lazo histórico de festejo entre estudiantes y docentes”. “La nueva imposición sin contenido es una nueva pantomima”, indicaron desde el gremio docente, que sostuvo que las jornadas de mejora institucional propuestas por la cartera educativa deben ser “programadas, pensadas y no improvisada”.