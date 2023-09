Los punteros de la Zona B de la Copa de la Liga se disputan esta noche el liderazgo en Avellaneda. Newell’s visita a Racing en el partido más atractivo de la fecha por la ambición de ambos equipos de consolidar el protagonismo en lo más alto de la tabla. Gabriel Heinze considera repetir la alineación del pasado fin de semana ante Unión, mientras que en la Academia se anticipa un esquema más defensivo con el ingreso de Gastón Martirena.

A Newell’s le llegó el momento de validar con su juego la aspiración de ser un animador en la pelea por clasificar a los cuartos de final del campeonato. El equipo suma dos empates consecutivos, ante Belgrano y Unión, y hoy debe volver al triunfo para ganar credibilidad en sus aspiraciones. Al igual que Racing la Lepra tiene ocho puntos en la Zona B y el ganador de esta noche quedará como único puntero.

La Lepra ganó solo dos partidos de visitante en lo que va del año, uno de ellos ante el propio Racing. Heinze no evaluó cambios en los pocos días de entrenamientos que tuvo luego del empate con el tatengue del pasado sábado. La duda en defensa, ante el posible regreso de Ian Glavinovich, quedó descartada ayer al no estar el juvenil recuperado del desgarro que sufrió hace dos semanas en un entrenamiento. Y en ataque el uruguayo Guillermo May permanecerá como suplente a la espera de jugar minutos en el segundo tiempo como ante Unión. La novedad entre los relevos leprosos estará en la vuelta de Jeremías Pérez Tica, por lo cual el delantero no jugará esta mañana desde las 11 en el Coloso del Parque el clásico de reserva ante Central.

Racing viene de hacer un buen partido en el empate ante San Lorenzo. Pero Gago se decidió por sacar esta noche del ataque a Maximiliano Romero para permitir el ingreso en defensa de Martirena. De esta manera el equipo jugará con línea de cinco atrás y mostrará la vuelta de Jonathan Gómez al equipo pero en condición de suplente. El habilidoso volante no jugó con San Lorenzo por acusar un cuadro febril. Racing apuesta todos sus objetivos al presente torneo luego de acumular eliminaciones consecutivas en las últimas semanas de Copa Libertadores y Copa Argentina que obligaron a la dirigencia a ratificar la continuidad de Gago como entrenador. El partido se juega desde las 21 y lo televisará ESPN Premium.

Racing: Arias; Martirena, Colombo, Sigali, Piovi, Rojas; Nardoni, Oroz; Quintero, Roger Martínez, Ojeda. DT: Fernando Gago.

Newell’s: Hoyos; Méndez, Ortiz, Velázquez, Martino; Sforza, Gómez, Ferreira; Aguirre, Recalde, Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Racing

Hora: 21

TV: ESPN Premium