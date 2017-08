“Game of Thrones” recargada

El séptimo y último episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, que se emitirá mañana a las 22 por la señal premium HBO, en simultáneo con Estados Unidos, tendrá una duración inédita de casi 80 minutos. Con el título “The Dragon and the Wolf”, el capítulo marcará el fin de la penúltima entrega de la serie más vista de la historia, que este año batió el récord de audiencia al alcanzar los diez millones de espectadores. Luego de este final, que de acuerdo a los avances de HBO será impactante, la serie ideada por D.B. Weiss y David Benioff ingresará en un hiato hasta que en 2018 se emita la octava temporada, compuesta de apenas seis episodios.