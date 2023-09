La campaña electoral sigue su curso y la atención de la ciudadanía crece en forma proporcional a la toma de conciencia sobre la trascendencia del voto, con el agregado de la emergencia de opciones antagónicas y sus definiciones antidemocráticas de ultra derecha. Se enfrentan proyectos políticos y económicos que además dirimen diferencias culturales esenciales en materia de relaciones humanas y valores morales. Al modelo representado por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se le oponen los proyectos de derecha y ultraderecha encarnados por Patricia Bullrich y Javier Milei. En la semana que pasó, tanto cambiemitas como libertarios expresaron su oposición ante el conjunto de medidas impulsadas por el ministro de Economía para la recuperación de salarios e ingresos: eliminación del Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA para los consumos de la canasta básica, nuevos bonos para jubilados y beneficios para las pymes. Tanto los economistas como los parlamentarios de Milei y Bullrich se vienen pronunciando enfáticamente a favor de la baja de impuestos, como si fuera un dogma inconmovible. Sin embargo, ahora se oponen. La contradicción ante la opinión pública es insalvable, ya que las medidas dispuestas por el ministro favorecen a millones de trabajadores. El argumento artificioso de la “irresponsable descompensación fiscal” se cae solo, ya que, la erogación será cubierta con otros impuestos vigentes, sin recurrir a la emisión monetaria, particularmente por los ingresos que genera el Impuesto País. Pero además resulta obvio inferir que esos nuevos ingresos se volcarán en su totalidad al consumo, lo cual generará recursos impositivos agregados, con el beneficio complementario de que el uso de la tarjeta de débito tiende a blanquear la economía. En suma, se oponen porque el modelo de Bullrich y Milei es de bajos salarios, de negación de políticas inclusivas a través del estado y porque representan a los grupos económicos que nunca paran de enriquecerse (“los cuatro vivos de siempre” denunciados por Cristina). Mucho menos ponderan retornar los cientos de miles de millones de dólares que transfirieron o fugaron a guaridas fiscales. Otra fuente de ingresos al estado para compensar estas inversiones sociales a favor de los núcleos humildes y la clase media podrá venir del tributo a las corporaciones multinacionales que operan en nuestro país, pero pagan sus impuestos en lugares de muy baja tributación. Se trata de un gravamen que tendría un piso del 15% de las utilidades. El propio Presidente de Estados Unidos afirmó que “es hora que los multimillonarios paguen al menos un impuesto mínimo del ¡25%!



En CABA JxC, la fuerza gobernante, se opone a estas medidas mientras se lamen las heridas por sus descarnadas internas. El actual jefe de Gobierno, H. R. Larreta quedó afuera de la pelea por la presidencia a pesar de que en el segundo trimestre del año dilapidó 120 millones de pesos diarios del erario público para su candidatura. Se trata de un desprecio a los vecinos de nuestra Ciudad y a su entendimiento acerca de las problemáticas públicas. Con esa plata se podrían construir dos escuelas por mes y realizar mejoras en los hospitales, muchos de los cuales se encuentran en una situación de extrema precariedad por el recorte presupuestario y la caída de la inversión. Pero no solo Rodríguez está ausente, también Jorge Macri, cuyo único acto electoral fue anunciar a su candidata a vicejefa de Gobierno, la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbano, Clara Muzzio. Macri la presentó señalando que “representa lo mejor de los valores del PRO”. No dijo nada de un informe de la Auditoría de la Ciudad que denunció irregularidades en los contratos y concesiones a las seis empresas privadas de recolección de la basura. La candidata otorga concesiones multimillonarias sin licitaciones a los seis privados que siempre tienen “la suerte” de ser elegidos. Además, asume gastos importantes que debieran pagar las empresas y compra contenedores sin licitación pública. Todo indica que el primo de Mauricio no aportará nada nuevo a nuestra ciudad. Continuarán los negociados, la falta de planificación y el deterioro de la calidad de vida por los recortes presupuestarios en áreas claves, y por el avance de la edificación descontrolada.

Un estudio realizado por el Observatorio “Argentinos por la Educación” demuestra que la CABA es la jurisdicción que menos invierte en Educación. En los últimos 17 años, el presupuesto educativo se redujo en nueve puntos porcentuales. Hoy es del 17%, mientras que el de la Provincia de Bs As es del 30,8%. Otro informe, del Centro de Economía Política mostró la gestión en Salud durante el 2016-2022.El resultado es tan grave como lamentable: implicó un recorte presupuestario del 10%, que genera falta de personal, de insumos sanitarios y abandono de la salud mental y pediátrica. Al respecto, el candidato de JxC y su sonriente compañera de fórmula guardan silencio. No defienden la gestión de Larreta y mucho menos de Lousteau, con el que tienen un rechazo ideológico visceral por su condición de radical.

El último fracaso de JxC es el del escrutinio de las elecciones porteñas. Otros 11 millones de dólares en beneficio de una empresa privada que solo generó molestias e incertidumbre al pueblo porteño. Queda claro que la eficiencia de los gobiernos de derecha es imposible, ya que su afán principal es el de favorecer los negocios privados. Una contradicción insalvable, hija del axioma del escorpión: está en su naturaleza depredadora.

Por su parte, el candidato de UxP porteño, Leandro Santoro, hizo un acto de relanzamiento recuperando una nutrida militancia. En su discurso que combina su raíz alfonsinista, valoración del rol del peronismo y del progresismo de izquierda, retoma su agenda de propuestas para transformar la ciudad en un sentido humano, de cuidado del medio ambiente, de acceso a la vivienda y con un transporte eficiente y con mayor amplitud horaria. Luego de 16 años del PRO y JxC, se propone ir a la segunda vuelta y luego batallar por el triunfo en pos de la Jefatura de Gobierno, con el firme propósito de iniciar una nueva etapa de progreso para el pueblo porteño.

* Secretario general del Partido Solidario. Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini