El astro argentino Lionel Messi cumplirá este jueves una jornada de descanso y mañana se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión muscular por la que debió salir en la noche del miércoles en el partido que Inter Miami le ganó 4-0 a Toronto, por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Leo fue reemplazado prematuramente, a los 36 minutos del primer tiempo, en el partido que marcaba su regreso luego del debut con Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, hace dos semanas en el Monumental.

El argentino sintió una molestia en el isquiotibial derecho, donde tiene una cicatriz de un viejo desgarro, del que presuntamente pudo haberse resentido. "Me acalambré", contestó el argentino a un rival cuando se retiraba anoche del campo de juego del DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Por esa misma dolencia, Messi había quedado fuera del partido de Argentina con Bolivia en La Paz, el martes 12, y tampoco viajó el pasado fin de semana a Atlanta para afrontar un compromiso con "Las Garzas" por la liga estadounidense. Tras el encuentro, el entrenador Gerardo Martino lo descartó para el próximo fin de semana, cuando el Inter se mida ante Orlando en el clásico de la Florida, en una nueva jornada de la MLS. “Obviamente no hay ninguna chance de que juegue el domingo en Orlando”, afirmó el técnico.

Inter Miami intentará recuperar a su máxima figura para la final del próximo miércoles ante Houston Dynamo por la US Open Cup, que puede significar el segundo título del argentino en el club luego de su coronación en la Leagues Cup. Sin embargo, el propio Martino afirmó que no se lo arriesgará aunque se trate de un encuentro decisivo. “Iremos día a día para saber si está para la final. De ninguna manera lo vamos a arriesgar por el hecho de jugar una definición”, aseguró el Tata en la rueda de prensa posterior al partido.

Si se confirmara una ruptura fibrilar, Messi no sólo quedará descartado para ese encuentro sino que podría quedar en duda para la próxima doble fecha de Eliminatorias, en la que Argentina recibirá a Paraguay (jueves 12 de octubre) y visitará a Perú (martes 17). Pero en ese sentido, el técnico del Inter se mostró confiado en que la molestia no sea tan grave. “Es una fatiga muscular, no creo que haya lesión muscular. Pero no lo apuraremos”, insistió Martino, que descartó que haya sido un error haberlo hecho jugar porque Messi ya estaba recuperado de la molestia que había sentido en su partido con la Selección.



“Si lo hicimos jugar es porque médicamente estaba en condiciones de hacerlo. No estaba listo para el juego contra Atlanta United. Hicimos entrenamientos posteriores y entendimos que estaba apto para jugar”, completó el DT argentino.