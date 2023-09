En febrero de 2022, Germán Martínez asumió como jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados en medio de la renuncia de Máximo Kirchner por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien sostiene que nunca buscó reemplazar a nadie, con ese fierro caliente transitó casi la mitad de su mandato y ahora busca renovar su banca como diputado nacional por la provincia de Santa Fe. En las PASO, lo acompañaron más de 360 mil santafesinos para quedar como el segundo candidato más votado, aunque Unión por la Patria quedó como tercera fuerza. En diálogo con Rosario/12 sostiene que las elecciones ponen en disputa dos modelos de país y asegura que, más allá de la contienda en Diputados, lo importante es quién conducirá los destinos del país: “Milei y Bullrrich comparten una mirada de país para pocos”.

- ¿Cómo transitás este tramo final de cara a las generales?

- Vamos a tener un mes muy intenso donde nuestra tarea va a ser llevar a cada uno de los rincones de la provincia la propuesta de país que representan Sergio Massa y Agustín Rossi. Sabemos que hay mucho en juego en la Argentina y que cada uno de los santafesinos tienen que tener muy en claro los modelos de país que están en disputa y cuáles son los valores que representa Unión por la Patria y los que representan los otros espacios políticos. A medida que nosotros dejemos en claro eso, estoy convencido de que se incrementan las chances de que hagamos una gran elección.

- ¿Qué se pone en juego en esta elección?

- Más allá de que hay varios candidatos, en realidad hay dos modelos en juego. Por un lado el modelo de la producción, el trabajo, la educación pública, la salud pública y la inversión en ciencia, que están sintetizados en la propuesta de Unión por la Patria. Del otro lado están Milei y Bullrich que comparten una mirada de país para pocos. Creo que en estas últimas semanas eso quedó claro a partir de las decisiones que fue tomando Sergio Massa como ministro de Economía, con medidas como la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y el sistema de reintegro del IVA en los productos de la canasta básica, entre otras.

- Fuiste el segundo candidato más votado, pero el peronismo quedó como tercera fuerza. ¿Esperaban esos resultados?

- La sorpresa de la elección anterior fue la performance de la lista de Javier Milei en Santa Fe. Nosotros sacamos casi 22 puntos electorales y estoy convencido de que vamos a elevar muchísimo el nivel de acompañamiento en las generales. Pero lo que está en juego en esta elección es quién dirige los destinos de la patria. Así que más allá de la performance de la lista de diputados, lo trascendental es que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos.

- Agarraste la presidencia del bloque en un momento caliente. ¿Qué evaluación hacés de tu desempeño?

- Soy consciente del contexto en el que me tocó asumir esta responsabilidad, pero yo siempre dije que no venía a reemplazar a nadie. Creo que hemos garantizado muchas cosas, entre ellas la unidad del bloque a lo largo de todo este tiempo que nos ha permitido sacar leyes importantes. Si no, miremos la última: en menos de una semana aprobamos esta modificación del Impuestos a las Ganancias para que 800 mil trabajadores dejen de pagar ese tributo. Eso es el resultado de una tarea colectiva donde desde nuestro bloque somos capaces de convocar a otras fuerzas políticas con las que a veces tenemos diferencias. Nuestra tarea es ser el sostén legislativo de la acción de nuestro gobierno.

- ¿Cómo analizás las elecciones provinciales? ¿Repercuten en la nacional?

- Lo que se dio fue prácticamente la sumatoria de dos espacios políticos que existían en el 2021 y que ahora confluyeron en un único frente. Por lo tanto, en resultados no me resultó sorpresivo. Mirando la elección nacional, creo que ese caudal de votos va a tener dos candidatos a presidente, porque muchos de los que votaron a Maximiliano Pullaro van a votar a Javier Milei y otros a Patricia Bullrich. Y ahí está la oportunidad de nuestro espacio político de convocar a todos los santafesinos para que nos acompañen en la construcción de un país donde lo que queremos es mirar para adelante, mejorando todo lo que haya que mejorar, pero siempre tratando de garantizar lo mejor para la totalidad del pueblo argentino.

- ¿Qué explicaciones encontrás al fenómeno Milei?

- Cómo todos los procesos de esas características no hay una explicación única, porque hay un corte transversal, donde pudo permear en distintos sectores sociales y enclaves territoriales. Me parece que es un fenómeno complejo de analizar y cualquier intento de simplificación tiende a poner una carga sobre tal o cual sector social como responsable de la existencia de Milei. A mí me parece que es sumamente negativo lo que propone Milei como presidente, porque ya no solamente es que volvamos a los tiempos de Macri, sino que en muchos aspectos se está tratando de volver a los tiempos de la dictadura. Ante eso nosotros tenemos que salir a dar el debate político para que quede claro quiénes son los que tenemos en frente.

- ¿Alcanzan las últimas medidas económicas para enviar un mensaje a la ciudadanía?

- Yo no ato directamente los elementos que tienen que ver con una performance económica al resultado de una elección. Si uno analiza la historia, ha habido momentos donde la economía estaba bien y hemos perdido elecciones, y otros donde la economía estaba muy mal y hemos hecho buenas elecciones. Me parece que las decisiones que fue tomando Sergio Massa van todas en el sentido correcto, pero no pensando en lo electoral, sino para hacer un poquito más fácil la vida cotidiana de millones de argentinos.

- ¿En ese contexto cómo creés que impacta la exención de ganancias?

- Fue un debate muy importante. De los 880 mil trabajadores que hoy pagan ganancia, prácticamente 800 mil dejan de pagarlo. Y eso es una gran noticia. Pero además, Sergio mandó un proyecto a la Cámara de Diputados para darle perdurabilidad en el tiempo a estos cambios. Dimos un debate profundo donde escuchamos muchas voces y eso nos permitió construir primero un quórum muy amplio y diverso que, en un contexto político atravesado por la dinámica electoral, es sumamente valioso.

- ¿Qué puede hacer el peronismo para volver a cautivar a un electorado que lo acompañó en 2019 y que en estas elecciones pareciera más esquivo?

- Estar en cada uno de los lugares y animarnos a dar el debate. Plantear con claridad que hay cosas que hemos podido solucionar y otras que faltan. Garantizar el compromiso de nuestro gobierno de seguir construyendo esas cosas que todavía no hemos podido conseguir y hacerlo con la frente en alta. Si algo saben los argentinos es que siempre intentamos dar lo mejor. Detrás de eso tiene que haber una acción de gobierno decidida, con Sergio Massa a la cabeza, para solucionar los problemas que todavía están pendientes. Eso es lo que tenemos que hacer en este mes: mostrar todo lo que está en juego en la Argentina, no producto de esta gestión, sino de 40 años de democracia.