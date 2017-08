Cameron y las mujeres

James Cameron, director de Titanic o Terminator 2, expresó que Wonder Woman “es un paso atrás” para las protagonistas femeninas porque el personaje es un “icono objeto”. “Toda esta autofelicitación y palmadas en la espalda que Hollywood hace sobre la película es equivocada. Esta Wonder Woman es un icono objeto, y es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre”, aseguró en una entrevista a The Guardian. La directora del film, Patty Jenkins, le contestó a través de Twitter que no le sorprendió la incapacidad de Cameron para entender su filme, y que no cree que las mujeres tienen que ser siempre “duras” y “fuertes” para ser heroínas.