En medio de las deserciones en su espacio, el candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, reunió ayer a sus dirigentes y negó nuevamente la posibilidad de abandonar su postulación de cara a las elecciones de octubre. El ex ministro encabezó un encuentro para analizar su estrategia electoral, luego de que por la mañana se conociera la salida de Ezequiel Auspitz, que estaba en el puesto número 13 de la lista de diputados nacionales. Mediante una carta, Auspitz anunció su respaldo a líder de 1País, Sergio Massa, y se sumó a los pedidos para que el ex ministro de un “paso al costado”. Además, ayer pegó el faltazo el intendente de Hurlingham, Juan Zabaletta.

“No hay ninguna posibilidad. Venimos para cumplir y somos respetuosos de los 600.000 bonaerenses que confiaron en nosotros, en nuestra coherencia, en nuestras convicciones, por encima de cualquier oportunismo y por encima de cualquier especulación electoral”, aseguró Randazzo al terminar el encuentro en el hotel NH Bolivar. El ex ministro sostuvo que tanto en las primarias como camino a octubre “hay una falsa polarización y nosotros queremos que la gente pueda elegir y vea que somos una alternativa”. Entre otros referentes, dieron el presente la segunda candidata a Senadora, Florencia Casamiquela, el senador y candidato a diputado Juan Manuel Abal Medina, el líder del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y el dirigente del peronismo porteño y vocero de Cumplir, Alberto Fernández. Si bien no abandonó formalmente el barco, la ausencia de Zabaletta cobró notoriedad dado que esta semana un grupo de dirigentes del Movimiento Evita de Hurlingham anunciaron su renuncia a sus postulaciones a concejales.

En este marco, la salida de Auspitz tuvo un fuerte peso simbólico ya que desde la conducción de la agrupación juvenil La Florería impulsó al ex funcionario kirchnerista como candidato en las elecciones presidenciales 2015. “Parece que el fin último es ser parte de la estrategia electoral de algún ‘barba dura’, siendo claramente funcional a los planes del Gobierno y dividiendo aún más al peronismo, forzándolo al sectarismo de La Cámpora”, señaló Auspitz. En su carta expresó también que no quiere “ser parte de una lista donde la conducción se baje los pantalones ante intereses sectoriales”, sino que prefiere “una alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real que nos permita construir de cara a 2019 uniendo al peronismo, donde la conducción elija jugar y no esconderse especulando con la expectativa, por esto vemos que la opción para llevar adelante este objetivo es 1País”. En ese marco, exhortó al ex ministro a dar un “paso al costado” para “garantizar que en las Cámaras sea la mayoría del pueblo argentino el que esté representado y no una minoría privilegiada”.