El engaño que no engaña

Seis de cada diez bonaerenses se dieron cuenta de que hubo irregularidades en el escrutinio provisorio del 13 de agosto. Esto incluye a los votantes de CFK, a los de Massa, los de Randazzo e incluso una proporción reducida de los de Bullrich. Es más, la mitad de los bonaerenses dicen que Cristina ganó las PASO –aun antes de que se den a conocer los resultados definitivos– en tanto que sólo un 30 por ciento piensa que se impuso Bullrich. Con estos datos a la vista, está claro que una nítida mayoría percibió la manipulación concretada por el Poder Ejecutivo. En términos técnicos la maniobra consistió en cargar las zonas en las que Cambiemos hizo mejor elección y relegar los puntos fuertes de Unidad Ciudadana. La artimaña no fue sumar una sección electoral y no sumar otra, sino que dentro de cada sección se computaron las zonas más favorables al oficialismo. En La Matanza no es lo mismo Ramos Mejía que Laferrere, por ejemplo, y el artilugio fue postergar todo lo posible las zonas de menores recursos.

Cuando el desarrollo del escrutinio marcaba inexorablemente que Cristina se ponía adelante, el Gobierno suspendió la carga de datos. Exactamente lo mismo se hizo con el escrutinio de Santa Fé, aunque la protesta obligó a seguir con el escrutinio hasta que Agustín Rossi, de Unidad Ciudadana, se puso al frente. Eso demuestra que no se trató de un error sino de una maniobra intencional. Muchas horas antes de las definiciones, Cambiemos se había encargado de hacer el festejo como si hubiera ganado. A dos semanas, la grave jugarreta ya es vox populi, pese a que los grandes medios intentaron ocultarla y no faltó quien hablara de picardía. No obstante, en la mayoría de los encuestados está claro lo que ocurrió: la gente piensa que hubo irregularidades y que la elección fue ganada por Cristina.

¿Quién cree que finalmente ganó la elección?

¿Cómo cree que se desarrolló el recuento?