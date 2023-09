Este jueves a la tarde, el Senado de la Nación convertirá en ley la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias y embanderará a Sergio Massa con una de las consignas históricas del movimiento sindical, a menos de un mes de las elecciones. En el equipo de campaña de Unión por la Patria lo esperan con ansias y la bancada frentetodista que lidera José Mayans ya los tranquilizó: el número para el quórum y los votos para la sanción no serán un problema. El Frente de Todos confía en que, pese al rechazo de Juntos por el Cambio, los ex oficialistas de Unidad Federal y los aliados habituales les garantizarán cerrar la jornada con un triunfo. Solo queda una incógnita y no es ni el quórum ni Ganancias ni la Ley de Alquileres - ni el resto de los proyectos económicos, sociales y educativos que se tratarán también en la sesión -, sino el pliego de Ana María Figueroa. El oficialismo, finalmente, irá al choque con la resolución de la Corte Suprema, aunque los votos aún no están del todo asegurados.

El runrún de rumores sobre si el Frente de Todos tendría el número suficiente para dar inicio a la sesión finalizó abruptamente el miércoles por la tarde, apenas salió la convocatoria oficial: el jueves a las 14 horas el Senado sesionará para tratar una treintena de pliegos judiciales y unos 16 proyectos de ley. Allí estaba, además, la confirmación de que el FdT buscaría incluir el pliego de la ex jueza de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien había sido removida por la Corte Suprema el día después de haber cumplido los 75 años.

El número para el quórum está asegurado - así lo saben hasta dentro de JxC -, pero para el pliego de Figueroa no está claro aún. A los 31 senadores del oficialismo hay que sumarle a los cuatro peronistas díscolos de Unidad Federal - el jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider, la puntana Eugenia Catalfamo y el correntino "Camau" Espínola - y a los tres aliados habituales del FdT: el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana. Ese es el número para el quórum: 38 senadores, uno más del necesario. Así se lo aseguró José Mayans al incorporar al temario el proyecto que pretende disminuir las tarifas eléctricas que viene impulsando Kueider. La última sesión había fracasado debido al faltazo de Kueider y Snopek y en el FdT están enfocados en evitar que aquel escenario se repita.

Ahora, para la aprobación del pliego de Figueroa, el panorama es distinto. Weretilneck votará en contra y hay dudas sobre la postura que terminarán adoptando Snopek y "Camau". Juntos por el Cambio rechaza fuertemente la postulación de Figueroa, por lo que con 33 senadores propios, más Weretilneck y la cordobesa Alejandra Vigo se acerca bastante al número que maneja el oficialismo. "Todavía estamos haciendo el poroteo. Pero queríamos tratar el tema porque es potestad del Parlamento. La Corte no puede intervenir en la designación de magistrados", afirmó un senador de la bancada oficialista.

La derogación de la cuarta categoría

Antes de que la convocatoria oficial hubiera salido, Sergio Massa ya lo había anunciado en Neuquén por la mañana: "Mañana es un día histórico. Yo voy a poder decir con absoluta tranquilidad que en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las Ganancias porque mañana el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría", exclamó el ministro candidato de UxP en un encuentro con gremios petroleros, estatales y de la construcción en Plottier. En el oficialismo hay mucha expectativa del resultado de la votación de este jueves en el Senado, que podría garantizarle a Massa uno de sus principales caballitos de batalla de cara al 22 de octubre: ser el candidato que eliminó la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

El proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados hace una semana, propone gravar exclusivamente a aquellos que cobren por encima de 15 salarios mínimos (hoy 1,7 millones de pesos mensuales). Hay algunas excepciones - como CEOs, cargos gerenciales, legisladores y funcionarios del Ejecutivo - que continuarán tributando como hasta ahora, pero en la práctica significa que más de 800 mil trabajadores dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias.

La matemática del poroteo es auspiciosa. El oficialismo cuenta con las adhesiones de los cuatro peronistas de Unidad Federal, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana. El oficialismo está confiado, al punto que los festejos por la hipotética sanción de la reforma de Ganancias ya fueron organizados: este viernes la CGT encabezará en una gran movilización al Congreso en respaldo a Massa y, a su vez, para celebrar la eliminación de la cuarta categoría.

Ley de Alquileres y el resto de los proyectos

Desplazado a un segundo lugar debido al protagonismo de Ganancias, este jueves se tratará también la reforma de la Ley de Alquileres. El FdT y algunos de los bloques del medio vienen impulsando modificaciones a la media sanción de Diputados, como continuar con los contratos de tres años e implementar una actualización semestral - en vez de cada cuatro meses - que se haga de acuerdo a un índice de ajuste basado en el coeficiente "Casa Propia". JxC defiende la reforma opositora de Diputados, pero el oficialismo tiene el número para impulsar los cambios y llevar el tema de nuevo a la Cámara baja.

En la sesión se tratará, además, la creación de cinco universidades nacionales (que habían sido aprobadas en Diputados la semana pasada); el programa de tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a personas gestantes ante la muerte perinatal, entre otros.